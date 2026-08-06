한국한의약진흥원 지원 오너브, 62억규모 시리즈A 투자 유치

한국한의약진흥원의 ‘한의약 산업 전주기 지원체계 구축사업’ 참여 기업인 오너브가 최근 62억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 6일 밝혔다.

AI 기반 한약 제조 자동화 시스템 ‘HAP’. 한국한의약진흥원 제공

한의의료 자동화 솔루션 전문기업인 오너브는 인공지능(AI) 기반 한약 제조 자동화 시스템인 ‘HAP 시스템’을 개발했다. 해당 시스템은 AI와 전자의무기록(EMR)을 연계해 처방 입력∙한약 제조∙세척∙포장∙재고 관리 등 전 과정을 자동화한 통합 플랫폼이다.

회사 측에 따르면 정제형 원료 한약재를 카트리지 형태로 적용하고 표준화된 동결건조 한약제제를 활용해 원료 관리 효율성과 약효 균일성, 제조 공정 표준화를 확보했다. 특히 조제∙제조∙세척∙포장∙재고 관리를 통합 운영하는 AI 기반 장비를 통해 기존 300분가량 소요되던 한약 제조 시간을 약 5분으로 단축해 생산성을 높였다.

오너브는 해당 기술력을 바탕으로 전세계최대 IT·가전 전시회인 미국 ‘소비자 가전 전시회(CES)’에서 혁신상을 수상한 바 있다. 오너브 관계자는 “식약처 규제와 인허가 등 과제가 많았으나 한국한의약진흥원의 지원으로 제품 개발과 사업 추진에 도움을 받았다”고 말했다.

고호연 한국한의약진흥원 원장은 “한의약 산업의 경쟁력은 우수한 기술을 산업과 시장으로 연결할 때 비로소 완성된다”며 “앞으로도 AI와 디지털 기술 등 미래 유망 분야와 한의약을 접목한 혁신기업이 성장할 수 있도록 연구개발부터 기술 검증, 사업화까지 이어지는 전주기 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.