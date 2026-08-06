“40도 폭염 속 시원한 얼음물 한 잔”… 롯데백화점 광주점, 택시기사에 ‘Cool 음료 서비스’

폭염 절정 오후 2시 백화점 1층 정문서 얼음물·음료 무료 제공

김대원 점장 “지친 기사님들, 잠시나마 시원한 휴식과 여유 갖길”

“무더위와 졸음에 지쳐 있었는데 백화점에서 건넨 시원한 얼음물 한 잔에 큰 힘이 됩니다.”

롯데백화점 광주점 정문 앞 1층에 마련된 ‘Cool 음료 제공 서비스’. 롯데백화점 제공

40도를 넘나드는 역대급 폭염이 기세를 부리는 가운데 롯데백화점 광주점이 지역 택시 기사들의 건강 관리와 안전운전을 위한 시원한 상생 활동에 나섰다.

롯데백화점 광주점은 폭염 속에서 고생하는 지역 택시 기사들을 위해 ‘Cool 음료 제공 서비스’를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 서비스는 무더위가 가장 절정에 다다르는 매일 오후 2시 백화점 1층 정문 앞에서 진행된다. 정문 인근에서 대기 중인 기사들에게 온열질환 예방에 도움이 되는 시원한 얼음물과 음료를 무료로 전달한다.

백화점 측으로부터 얼음물과 음료수를 전달받은 택시 기사 이준호 씨는 “무더위와 졸음에 지쳐 있었는데 뜻밖의 선물을 받아 기분이 좋다”며 “다른 동료 택시 기사들에게도 소개해야겠다”고 소감을 전했다.

앞서 롯데백화점 광주점은 택시 기사를 대상으로 ‘졸음운전 방지 캠페인’을 진행해 큰 호응을 얻은 바 있다. 졸음이 몰려오는 시간대에 각종 음료와 사탕, 껌 등을 무료로 증정해 하루 평균 200~300명의 택시 기사가 찾는 지역 기사들만의 ‘사랑방’ 명소로 자리 잡기도 했다.

백화점 측은 올해 극한 폭염에 맞춰 음료 제공 서비스를 재가동해 기사들의 더위를 식혀줄 예정이다.

김대원 롯데백화점 광주점장은 “40도를 넘나드는 극한 더위 속에서도 백화점을 찾는 고객을 안전하게 모시는 택시 기사님들을 위해 차별화된 서비스를 준비했다”며 “시원한 음료를 드시고 잠시나마 여유를 가지는 시간이 되셨으면 한다”고 말했다.