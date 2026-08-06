김상욱 울산시장, 회의 중 댓글… 뿔난 국힘 시의원들 “시민 대표기관 무시” [이슈플러스]

“소통에도 때와 장소가 있습니다. 김상욱 울산시장은 시민의 대표기관인 의회를 존중하십시오.”

공진혁 울산시의원 등 국민의힘 소속 울산시의원들이 6일 울산시의회 프레스센터에서 김상욱 시장을 규탄하는 기자회견을 열고 있다. 이보람 기자

6일 오후 울산시의회 프레스센터 공진혁 울산시의원 등 국민의힘 소속 시의원 7명은 기자회견을 열어 이 같이 밝혔다.

이들은 “인사청문회 조례를 둘러싼 의원들의 치열한 찬반토론이 이어지는 순간에도 김상욱 울산시장은 유튜브에 실시간 댓글을 작성했다”면서 “이는 의회를 향한 예의의 문제를 넘어 시민 앞에서 이뤄지는 공적 절차와 민주주의 기본 질서를 훼손한 매우 부적절한 행위”라고 비판했다.

국민의힘 소속 울산시의원들이 기자회견을 연 건 지난 4일 열린 울산시의회 제266회 임시회 제1차 본회의에서 벌어진 일 때문이다. 이날 본회의는 지역 방송사 유튜브 등을 통해 생중계 됐는데, 김 시장은 유튜브 실시간 채팅창에 인사말 등 여러 차례 댓글을 올렸다. 이에 시청자 중 일부는 ‘회의보다 시민과의 소통이 중요하냐’, ‘시의원들도 시민들이 뽑은 사람들이다’라는 댓글을 올렸다. 김 시장은 ‘시의원님들 말씀 들으면서 시민들과도 소통하는 것이다’고 답변했다.

공진혁 의원은 “본회의장은 시민의 대표기관인 의회와 집행기관이 시민 앞에서 권한과 책임을 행사하는 민주주의의 상징적인 공간”이라면서 “의회를 존중하지 않는 것은 결국 시민의 대표기관을 존중하지 않는 것이며, 시민을 존중하지 않는 것과 다르지 않다”고 지적했다.

사진=유튜브 화면 캡처

이어 “그런데도 김 시장은 이에 대한 반성이나 사과는 커녕, 시민의 알 권리를 내세우며 자신의 행동에 아무런 문제가 없었다고 주장하고 있다”면서 “김 시장은 이번 행동에 대해 성찰하고, 다시는 민주적 의사결정 절차를 훼손하는 일이 없도록 해달라”고 강조했다.

이에 대해 김 시장은 자신의 유튜브 채널을 통해 “회의를 보면서 시민들께서 이런저런 의견을 주시고 궁금증을 남겨서 간단히 인사드리고 답변드린 것이 비난받을 일이냐”고 밝혔다. 김 시장은 또 “회의 방해를 하지않았고, 의원님들께서 발언하시면 집중해서 듣고 다 메모했다”면서 “시민들을 주인으로 모시고 더 열심히 함께 하려는 노력이었다. 예쁘게 봐주시면 좋겠다”고 했다.