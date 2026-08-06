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토스증권, 누적 가입자 1천만명 돌파… 출범 5년 4개월만

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토스증권은 지난달 토스증권 계좌를 보유한 누적 가입자 수가 1천만명을 돌파했다고 6일 밝혔다.

토스증권이 2021년 3월 모바일트레이딩시스템(MTS)을 출시한 이후 5년 4개월 만에 이룬 성과다.

지난해 6월 누적 가입자 700만명을 달성한 데 이어, 13개월 만인 지난달 1천만명을 돌파한 것이다.

지난달 월간 활성 이용자 수(MAU)도 650만명에 달했다.

토스증권은 자사 고객층이 전 연령대로 확대되고 있다고 설명했다.

토스증권에 따르면 출범 초기 약 70%에 달했던 2030세대 가입자 비중은 현재 약 50% 수준으로 낮아졌으며, 40대 이상 가입자가 전체의 약 43%를 차지했다. 특히 올해 상반기 연령대별 신규 가입자 수를 보면, 50대와 60대 이상은 전년 동기 대비 각각 약 3배, 약 4배로 늘어 20대(약 2배)를 웃도는 증가세를 보였다.

김규빈 토스증권 대표는 "누적 가입자 1천만명은 고객 한 분 한 분이 토스증권을 믿고 선택해 주신 결과"라며 "앞으로도 고객의 목소리를 바탕으로 투자 정보에 대한 접근성을 높이고, 누구나 쉽고 편리하게 투자할 수 있는 신뢰받는 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

<연합>

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