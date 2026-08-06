보령 오포리 주민수익형 태양광발전소 준공

충남 보령화력 인근인 오천면 오포리에 주민수익형 태양광 발전소가 6일 완공됐다.

한국중부발전은 이날 충남 보령시 오천면 오포리 청년회관에서 ‘오포리 마을태양광발전소 및 옥상태양광 설치 지원사업’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.

6일 보령 오포리 마을태양광발전소 앞에서 중부발전 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 중부발전 제공

이번 사업은 석탄화력발전소 인근 지역 주민들의 복지 증진과 지속가능한 에너지 자립 기반을 조성하기 위해 추진됐다. 중부발전은 농어촌상생협력기금 4억4000만원을 출연했다. 보령시가 사업계획 수립과 각종 인허가 지원 등 사업 전반을 총괄했다. 실제 사업 수행은 지역 주민들이 설립한 에너지드림협동조합이 맡았다.

생산된 전력은 한전에 판매되며 연간 순수익은 3500만∼3900만원에 이를 전망이다. 수익금은 주민 복지 향상 등을 위한 마을 기금으로 활용될 예정이다.

이영조 중부발전 사장은 “이번 사업은 재생에너지 보급 확대는 물론 주민 주도의 친환경 에너지 자립 마을을 조성하는 것은 물론 햇빛연금의 시범 모델을 보여주는 매우 의미있는 사례”라며 “앞으로 농어촌 지역의 에너지 복지 향상과 지역 경제 활력 제고를 위해 다양한 상생협력 사업을 지속적으로 발굴하고 추진하겠다”고 말했다.