달에 떨어진 스페이스X 로켓…다누리가 충돌 전후 포착

팰컨9 로켓 상단부, 5일 아인슈타인 분화구 인근 충돌

다누리, 충돌 지점 상공 통과하며 전후 고해상도 관측자료 확보

우리나라 달 궤도선 다누리가 5일 발생한 스페이스X 팰컨9 로켓 상단부의 달 표면 충돌 전후를 촬영하는 데 성공했다.



우주항공청은 다누리가 한국시간으로 5일 오후 3시 34분 달 표면 아인슈타인 분화구 인근에서 발생한 충돌 전후를 촬영했다고 6일 밝혔다.

다누리, 스페이스X 팰컨9 상단 로켓 충돌 지점 전후 촬영. 한국항공우주연구원 제공

한국항공우주연구원이 제공한 촬영 영상을 보면 충돌 전후로 달 표면에 검은색 음영이 생긴 것을 확인할 수 있고, 충돌 지점에서 방사형 흔적도 보인다.



우주청도 충돌 지점 인근의 지형 변화 및 분출물 확산 흔적 등이 확인됐다고 밝혔다.



항우연은 방향 등을 고려해 로켓 상단이 달 남동쪽에서 북서로 이동하면서 충돌한 것으로 예측했다.



이번 충돌은 질량 약 4.9t 로켓 상단부가 초속 2.43㎞로 달에 떨어지면서 지름 20~30m 규모 소규모 충돌 크레이터를 형성할 것으로 분석된 바 있다.



이번 관측은 충돌 약 30분 전인 오후 3시 1분 관측을 포함해 충돌 이후 후속 7회 촬영을 통해 8회에 걸쳐 진행됐다. 촬영은 6월 오전 7시께 마무리됐다.



다누리는 로켓 상단부 달 표면 충돌 이후 궤도제어를 통해 충돌 지점 상공을 통과하며 고해상도 카메라(LUTI)로 표면을 촬영했다.

팰컨9 충돌 지점 관측. 항우연 제공

다누리에서 충돌 지점까지는 약 340~350㎞ 정도 떨어져 있다.



이번 촬영은 서울 상공 150㎞에서 초속 1.5㎞로 비행하며 부산에서 벌어진 충돌을 촬영한 것과 비슷한 상황이라고 우주청은 비유했다.



또 다누리에 장착된 광시야 편광카메라도 같은 지역을 병행 촬영해 표면 편광 특성 변화를 함께 관측했다.



이번 관측은 사전에 예측된 인공물의 달 충돌을 달 궤도 위에서 관측한 주요 사례로 꼽힌다.



그동안 인공물 달 충돌은 상당한 시간이 지난 뒤 표면 변화를 확인하는 수준이었지만 다누리는 충돌 전과 직후 이미지를 모두 확보해 충돌 변화를 분석할 수 있는 자료를 제공하게 됐다.

미국 LRO가 촬영한 아인슈타인 분화구와 다누리 촬영 영상 비교. NASA·항우연 제공

미국 항공우주국(NASA)의 달 정찰 궤도선(LRO)도 충돌 지역을 추후 관측할 예정으로, 다누리의 관측 자료가 LRO 촬영 계획 수립에 쓰일 예정이라고 우주청은 밝혔다.



LRO의 관측 성능은 다누리보다 6배가량 좋은 것으로 알려져 있다.



관측 자료는 관계 연구기관의 과학적 분석을 거쳐 충돌 크레이터의 정확한 규모와 형태, 분출물의 분포, 표면 반사·편광 특성 변화 등 보다 상세한 결과로 도출될 예정이다.



우주청은 이번 분석을 통해 인공 충돌체를 활용한 달 표면 물성 연구와 자연 운석 충돌 해석의 보정 등에 기여할 것으로 기대했다.

<연합>