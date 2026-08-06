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개포우성1·2차 1603세대, 번동주공1단지 2084세대 대단지로 재건축 [오늘, 특별시]

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박진영 기자 jyp@segye.com
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서울시, 정비계획 결정 및 정비구역 지정안 수정 가결

서울 강남구 개포우성1·2차 아파트가 1603세대, 강북구 번동주공1단지 아파트는 2084세대 대단지로 재건축된다.

 

서울시는 5일 제9차 도시계획위원회 수권분과위원회에서 이 같은 내용의 재건축 사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안) 등을 수정 가결했다.

 

서울 개포우성1·2차 재건축 사업(왼쪽)과 번동주공1단지 재건축 사업 조감도. 서울시 제공
서울 개포우성1·2차 재건축 사업(왼쪽)과 번동주공1단지 재건축 사업 조감도. 서울시 제공

이에 따라 개포우성1·2차 계획 세대 수는 기존 1140세대보다 463세대 늘어났다. 최고 층수는 49층이다. 전체 1603세대 중 일반·조합원 분양주택이 1345세대, 나머지 258세대는 공공 주택이다. 공공 주택 258세대는 미리내집 등 장기전세주택으로 공급될 계획이다.

 

번동주공1단지는 공공 임대주택 119세대를 포함한 2084세대 대단지로 재탄생한다. 최고 층수는 42층이다. 기존 단지 주변에 흩어져 있던 동주민센터와 우체국, 파출소는 집약적으로 이전 배치한다. 시는 “번동주공1단지는 번동 택지개발지구에서 추진되는 첫 재건축”이라며 “강북구 주택 공급이 대폭 확대된다”고 강조했다.

 

명노준 서울시 주택실장은 “개포우성1·2차 아파트의 후속 정비 사업으로 주택 공급과 함께 지역 주민이 체감할 수 있는 생활환경이 개선되도록 행정절차를 적극 지원하겠다”며 “번동주공1단지 재건축 사업은 인근 노원구와 성북구 개발 사업과 맞물려 동북권 주택 공급에 속도가 붙을 것으로 기대한다”고 말했다.

박진영 기자

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