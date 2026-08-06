최현석 강원경찰청장, 여름 경찰서 운영 상황 점검…"피서객 안전에 최선"

최현석 강원경찰청장이 여름 경찰서 운영실태를 점검했다.

강원경찰청은 최 청장이 6일 휴가철 방문객이 집중되는 속초∙망상∙삼척해수욕장을 찾아 여름 경찰서가 잘 운영되고 있는지 살펴보고 현장 근무자들을 격려했다고 밝혔다.

최현석 강원경찰청장이 6일 여름 경찰서를 점검하고 있다. 강원경찰청 제공

최 청장은 30도 이상 무더운 폭염 속에서도 현장에서 묵묵히 근무중인 여름 경찰서 경찰관들과 자율방범대, 모범운전자, 수상 안전요원들과 일일이 인사를 나누며 애로사항을 들었다.

최 청장은 "피서객들이 안심하고 여름 휴가를 보낼 수 있도록 선제적인 범죄예방 활동과 신속한 현장 대응에 최선을 다해달라"고 당부했다.

이어 그는 해수욕장 주변 피서객 밀집 장소 등 주요 취약 구간을 직접 살피며 성범죄·불법촬영 예방활동 및 교통관리, 안전사고 대응체계 등 피서지 안전관리 전반을 면밀히 점검했다.

속초·망상·삼척 여름경찰서는 오는 17일까지 운영된다. 피서객들의 범죄피해 및 안전사고 예방 등을 위한 현장중심 맞춤형 치안활동을 지속적으로 전개할 예정이다.

강원경찰청은 강원도를 찾은 피서객들이 안전하고 평온한 휴가를 보내고 일상으로 돌아갈 수 있도록 지자체·관계기관과 긴밀히 협력하고 촘촘한 치안관리에 최선을 다할 방침이다.