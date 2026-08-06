‘갈증 느끼면 이미 탈수 시작’…폭염 속 물 마시는 방법

연일 이어지는 폭염 속에서는 단순히 물을 많이 마시는 것보다 언제, 어떻게 마시느냐가 탈수를 예방하는 데 더 중요하다는 전문가들의 조언이 나왔다.
특히 폭염 속에서는 맥주나 아이스커피보다 생수나 보리차 등으로 수분을 보충하는 것이 바람직하다는 조언이다.
6일 식품·영양학계에 따르면 우리 몸은 갈증을 느낄 때 이미 체내 수분이 일부 부족한 상태인 경우가 많다. 따라서 목이 마르기 전에 조금씩 규칙적으로 물을 마시는 습관이 필요하다.
전문가들은 야외 활동이나 운동 중에는 20분마다 종이컵 한 잔(약 150~200㎖) 정도의 물을 마시면 체온 조절과 탈수 예방에 도움이 된다고 설명했다.
반면 무더위를 식히기 위해 자주 찾는 맥주나 아이스커피는 탈수 위험을 높일 수 있어 주의해야 한다.
알코올은 이뇨 작용을 촉진해 체내 수분 손실을 늘릴 수 있으며, 카페인 역시 과도하게 섭취할 경우 수분 균형 유지에 불리할 수 있기 때문이다.
실제로 미국 라스베이거스 기상청은 지난해 폭염주의보를 발령하면서 “알코올과 카페인 섭취를 피하라”며 탈수 위험성을 경고한 바 있다.
전문가들은 폭염 시에는 카페인 음료 대신 생수나 보리차 등으로 수분을 보충하는 것이 바람직하다고 조언했다.
물의 온도도 중요하다. 지나치게 차가운 얼음물은 일부 사람에게 위장에 부담을 줄 수 있어 비교적 시원한 10~15도 정도의 물을 마시는 것이 수분 보충과 체온 조절에 도움이 될 수 있다.
또한 땀을 많이 흘렸다면 물만 마시는 것으로는 충분하지 않을 수 있다. 땀과 함께 나트륨, 칼륨 등 전해질도 빠져나가기 때문이다.
이때 맹물만 과도하게 마시면 혈액 속 나트륨 농도가 낮아지는 저나트륨혈증이 발생할 수 있으며, 어지럼증이나 근육 경련 등의 증상이 나타날 수 있다.
전문가들은 땀을 많이 흘린 날에는 수분 함량이 높은 오이와 수박을 섭취하고, 필요하면 이온음료 등을 활용해 전해질도 함께 보충하는 것이 좋다고 권고했다.