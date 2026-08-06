해수 온도 상승에 원전 가동 차질 우려… 냉각수 긴급 점검 [역대급 폭염]

폭염 장기화에 안전관리 비상



강물 말라 원전 냉각수 공급 차질

헝가리 등 유럽 가동 중단 잇따라

원안위, 한울원전 등 현장 점검



워터밤 등 야외공연 안전도 우려

응급 의료부스 배치 등 대책 마련

전국에 폭염이 기승을 부리는 가운데 원자력안전위원회가 연이틀 국내 원전의 폭염 대응 안전관리 상황 점검에 나섰다. 원전 냉각수로 쓰이는 해수 온도 상승으로 인한 원전 운영 차질에 대비해서다. 실제 유럽에서는 폭염에 따른 냉각수 부족으로 원전 가동을 중단하거나 제한하는 사례가 속출하는 상황이다.

6일 폭염이 계속되는 가운데 대구 중구 반월당 대중교통전용지구에서 점심시간 배달에 나선 라이더 오토바이가 질주하고 있다. 뉴스1

최원호 원안위 위원장은 6일 경북 울진 한울원전을 방문해 폭염 대응 안전관리 현황을 점검했다고 밝혔다.

원안위는 전날 한국수력원자력 등 관계기관과 영상회의를 통해 원전 등 원자력 이용시설 폭염 대응 현황을 점검했다. 이어 이날 위원장이 현장에서 대응 상황을 점검했다.



현장에서는 폭염으로 원전 냉각수로 쓰이는 해수 온도가 7월 말부터 상승하고 있는 데 대비해 열교환기 성능과 온도계측기 건전성에 대한 점검이 이뤄졌다.



또 건설이 진행되고 있는 신한울 3·4호기 현장도 방문해 건설 작업자 온열질환 예방을 위한 폭염 단계별 작업 제한, 휴게시설 운영, 냉방물품 제공 등 조치를 확인했다.

지난 5일 최원호 원자력안전위원회 위원장이 서울 종로구 원자력안전위원회 중앙방사능통제상황실에서 원자력이용시설 폭염 대응 현황을 점검했다. 원자력안전위원회 제공

우리나라와 달리 강물을 원전 냉각수로 쓰는 유럽 국가 중에서는 실제 폭염으로 인해 원전 가동에 차질을 빚는 경우가 나오는 중이다.

헝가리는 팍스 원전의 원자로 4기 중 3기의 가동을 중단한 데 이어 마지막 남은 1기도 5일 오전(현지시간) 기준으로 출력을 설계용량의 절반 수준으로 낮춰 저출력으로 운전하고 있다. 다뉴브강 수위가 낮아져 이 원전이 냉각수를 끌어올 수 없게 된 탓이다. 헝가리 정부는 마지막 남은 원자로 1기의 저출력 가동도 포기해야 할 최악의 가능성에도 대비하고 있다.



한편 폭염으로 대규모 야외 공연을 준비했던 가요계와 방송가도 대책 마련에 나섰다.

6일 서울 마포구 난지한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 하고 있다. 뉴스1

가요계에서는 여름 성수기를 맞아 오는 8일 ‘싸이 흠뻑쇼 서머스웨그 2026 광주’, ‘워터밤 부산’이 열리는 것을 비롯해 ‘2026 카스 쿨 페스티벌’(22일), ‘서스테이너블 웨이브 페스티벌’(29∼30일) 등 수만 명이 운집하는 대형 야외 공연도 줄줄이 열린다. 그룹 빅뱅의 데뷔 20주년 월드투어도 21∼23일 고양종합운동장에서 진행 예정이다.

주최 측은 살수차를 동원하고 식수대를 설치하는 한편, 이온음료 반입과 퇴장 후 재입장을 허용하는 등 폭염 대응책을 강화하고 있다. 워터밤 측은 물을 적셔 사용할 수 있는 스포츠 타월을 관객 1인당 1장씩 제공하기로 했다. 카스 쿨 페스티벌 측은 살수차와 응급 의료 부스를 배치하고, 수분 보충을 위한 식수를 나눠줄 예정이다.



방송사들도 비상대책 마련에 분주하다. KBS는 “야외 촬영 등 옥외 작업 시 체감온도별 안전 조치 가이드라인을 시행 중”이라고 밝혔다. 이에 따라 체감온도가 35도 이상일 때는 오후 2∼5시에 옥외 작업을 중단해야 한다.

6일 폭염이 계속되는 가운데 대구 중구 동성로에서 시민들이 양산으로 뙤약볕을 가린 채 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴스1

소재 특성상 야외 촬영이 많은 스포츠 예능·드라마도 폭염 비상이 걸렸다. SBS 야구 소재 드라마 ‘풀카운트’ 제작진은 “현장에 쿨패치, 식용 포도당, 이온 음료, 얼음 등 온열질환 예방 물품을 상시 비치하고, 응급상황에 대비해 사설 구급차를 대기시키고 있다”며 “촬영 중간 20분 안팎의 휴게시간을 보장하고 냉방 차량 등에서 충분한 휴식을 취하도록 하고 있다”고 설명했다.



앞서 지난 2일까지 인천에서 열린 ‘2026 인천 펜타포트 록 페스티벌’에서는 관람객 등 7명이 온열질환으로 병원에 이송돼 치료받은 것으로 집계됐다.