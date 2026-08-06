경상수지 497억 달러 흑자 ‘역대 최대’

한국은행, 6월 국제수지 잠정치 발표

반도체 호황에 두 달 연속 신기록

반도체가 수출 신기록을 쓰고 석유·화공품 수출도 받쳐주면서 6월 한국이 국제교역을 통해 70조원이 넘는 사상 최대 흑자를 기록했다.



한국은행이 6일 발표한 ‘국제수지(잠정)’ 통계에 따르면 6월 경상수지는 497억3000만달러(약 70조8000억원) 흑자로 나타났다. 월간 기준으로 두 달 연속 역대 최대 흑자 기록을 새로 썼다. 직전 최대치는 올해 5월 386억1000만달러다. 6월 경상수지 흑자 규모는 지난해 같은 달보다 357억6000만달러, 5월보다는 111억2000만달러 증가했다.

6일 부산항 신선대, 감만부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

6월 경상수지 흑자의 대부분은 반도체를 중심으로 한 상품수출에서 나왔다. 6월 상품수출은 1123억7000만달러로 사상 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 수입은 644억8000만달러로 상품수지에서 478억9000만달러 흑자를 올렸다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자였으나 본원소득수지의 경우 해외주식 투자로 배당 수입이 늘면서 32억7000만달러 흑자를 기록했다.



경상수지는 2023년 5월부터 38개월 연속 흑자행진을 이어가고 있다. 2000년대 들어 2019년 3월부터 시작된 83개월 연속 흑자에 이어 두 번째로 긴 기록이다.



매월 수출 호조로 인해 올해 상반기 누적 경상수지 흑자도 1910억1000만달러로 반기 기준 역대 최대치를 경신했다. 지난해 동기(478억7000만달러)의 4배 수준이다.



김영환 한은 경제통계1국장은 “유례없는 반도체 수출 호조에 힘입어 상품수지 흑자 증가가 경상수지 흑자 증가의 대부분을 차지했다”며 “(외국인 투자자에) 거액의 배당 지급이 있었던 4월을 제외하면 2월부터 사상 최대 흑자 기록을 연달아 경신하는 등 양호한 경상수지 흐름이 이어지고 있다”고 평가했다.