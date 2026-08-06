北, 한미훈련 앞두고 동해상으로 단거리 탄도미사일

원산 일대서 발사…탄도미사일은 42일만

북한이 6일 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했다.



합동참모본부(합참)는 이날 오후 5시께 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일을 포착했다고 밝혔다.



합참은 "우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한미일은 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.

북한의 초대형방사포들이 2024년 5월 30일 발사차량에서 일제히 발사되고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한의 탄도미사일 발사는 올해 들어 10번째이며, 42일 만이다.



앞서 북한은 지난 6월 25일 김정은 국무위원장이 참관하는 가운데 근거리 탄도미사일(CRBM) '화성-11라'로 추정되는 전술탄도미사일, 155㎜ 자주포 사거리 연장탄 등 남측을 사정권에 두는 전술무기 발사 실험을 했다.



당시 전술탄도미사일 발사는 평상시 화성-11라 사거리(110㎞가량)의 절반 이상을 줄여 쏜 것으로 평소와 다른 패턴을 보였다.



아울러 북한은 지난달 3일 신형 5천t급 구축함 '강건호'에 탑재된 전략순항미사일 시험발사를 했다.



이번 발사는 이달 개최가 예상되는 전구급 한미 연합연습 '을지 자유의 방패'(UFS)를 앞두고 이뤄졌다.



북한은 통상 전구급 한미 연합연습과 이를 계기로 하는 미 전략자산 전개에 대해 '북침 연습'이라고 규정하며 강하게 반발해 왔다.

<연합>