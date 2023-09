BTS 정국·블랙핑크·투바투·스키즈...‘MTV VMAs’서 다시 쓴 K팝史

그룹 스트레이 키즈가 미국에서 열린 ‘2023 MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 ‘MTV VMAs’)’에서 ‘베스트 K팝’ 부문 수상의 영예를 안았다. 뉴어크=연합뉴스

K팝 아티스트들이 미국 유명 음악 시상식에서 눈에 띄는 활약을 펼쳤다.

12일(현지시간) 미국 뉴저지 주 뉴어크 푸르덴셜 센터에서는 ‘2023 MTV 비디오 뮤직 어워즈’(이하 ‘MTV VMAs’)가 개최됐다.

‘MTV VMAs’는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈, 아메리칸 뮤직 어워즈와 더불어 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나로 꼽히는 권위 있는 시상식이다.

이번 시상식에는 정국, 블랙핑크, 세븐틴, 에스파, 투모로우바이투게더(TXT), 스트레이 키즈, 뉴진스 등 한국 아티스트들이 수상 후보 명단에 이름을 올렸다.

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 12일(현지시간) 미국 뉴저지주 뉴어크 푸르덴셜 센터에서 열리는 ''2023 MTV 비디오 뮤직 어워즈''(MTV VMA)에서 포즈를 잡고 있다. 뉴어크=연합뉴스

먼저 투모로우바이투게더는 시상식 전 프리쇼에서 ‘올해의 푸시 퍼포먼스(PUSH Performance of the Year)’ 부문 수상자로 지명됐다. 이후 이들은 브라질 가수 아니타와 함께 정규 3집 수록곡 ‘백 포 모어’(Back for More)무대를 최초 공개했다.

스트레이 키즈는 지난 6월 발매한 정규 3집 ‘★★★★★(5-STAR)(파이브스타)’의 타이틀 곡 ‘특(S-Class)’으로 ‘베스트 K팝’ 부문 수상자로 선정됐다. 블랙핑크, 투모로우바이투게더, 에스파, 피프티 피프티, 세븐틴 등 쟁쟁한 다른 후보를 제쳤다.

BTS 정국. 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단 정국은 또 한번의 기록을 썼다. 그는 지난 7월 발매한 첫 솔로 싱글 ‘세븐(Seven) (feat. Latto)’로 ‘송 오브 서머(Song of Summer)’ 부문 상을 거머쥐었다.

정국은 올리비아 로드리고, 비욘세, 빌리 아이리시, 피프티 피프티, 조나스 브라더스, 투모로우 바이 투게더를 꺾고 수상의 영예를 안았다.

그는 지난해 찰리 푸스와의 협업곡인 ‘레프트 앤 라이트’(Left and Right)로 한국 솔로 아티스트 최초 해당 부문 후보에 이름을 올린 바 있다. 지난 번에는 아쉽게 수상을 놓쳤지만, 이번에는 상의 주인공이 됐다. 한국 솔로 아티스트 중 이 부문에서 상을 받은 사람은 정국이 최초다.

그룹 블랙핑크. YG 엔터테인먼트 제공

블랙핑크는 두 번째 정규 앨범 ‘본 핑크’(BORN PINK)의 선공개곡 ‘핑크 베놈’(Pink Venom)으로 ‘올해의 그룹(Group of the Year)’, ‘베스트 안무(Best Choreography)’ 부문에서 수상하며 2관왕에 올랐다.

특히 블랙핑크는 이번 시상식에서 두 부문을 포함해, ‘베스트 K팝’(Best K-Pop), ‘베스트 아트 디렉션’(Best Art Direction), ‘베스트 편집’(Best Editing), ‘쇼 오브 서머’(Show of the Summer)까지 총 6개 부문에 이름을 올렸다. 이는 K팝 그룹 중 최다 부문 후보였다.