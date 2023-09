업스테이지 AI 모델 ‘솔라’, 글로벌 플랫폼 메인 모델 등록

국내 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지는 자사가 개발한 거대언어모델(LLM) ‘SOLAR(솔라)’가 글로벌 생성 AI 활용 플랫폼 ‘Poe’에 메인 모델로 등록됐다고 18일 밝혔다.

솔라는 ‘Specialized and Optimized Llm and Applications with Reliability’의 약자로, 업스테이지는 허깅페이스 1위 모델을 기반으로 솔라를 개발했다.

Poe는 글로벌 지식 서비스 쿼라가 운영하는 생성 AI 플랫폼으로, 다양한 AI 모델과 대화하고 원하는 프롬프트를 입력해 나만의 챗봇을 만들 수 있다.

솔라는 Poe와의 협력으로 메인 페이지에서 바로 볼 수 있는 메인 공식 모델로 등록됐다. Poe의 메인 모델은 오픈AI 챗GPT와 구글 팜, 메타 라마, 엔트로픽 클로드 4개사의 LLM뿐이었다.

솔라는 도메인 특화와 최적화에 초점을 맞춰 기업 데이터를 학습하고 정보 유출과 환각 현상을 방지할 수 있는 프라이빗 LLM을 지향한다. 솔라를 기반으로 한 프라이빗 LLM은 기업의 특성과 요구사항에 맞게 맞춤형으로 구축되며, 경량화된 모델 사이즈로도 더 뛰어난 성능을 제공할 예정이다. 기업은 정확도와 보안을 높이면서도 도입 및 운용 비용을 크게 줄일 수 있다.

업스테이지는 Poe와의 협력을 통해 글로벌 시장에 솔라를 알리고, 다국어 데이터와 모델을 확보하고 글로벌 기업들의 활용까지 연결될 수 있도록 할 계획이다.

김성훈 업스테이지 대표는 “솔라의 메인 모델 추가는 국내 LLM 모델로는 처음이며, 세계 최고의 생성 AI 기업들에 버금가는 성능을 인정받은 것”이라며 “국내 AI 스타트업의 기술력과 잠재력을 보여주는 대표적인 사례라고 생각한다”고 말했다. 이어 “다양한 분야에서 프라이빗 LLM 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 덧붙였다.