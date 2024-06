뉴진스, 'Right Now' MV 오는 17일 공개… 日에서도 맹활약 예정

뉴진스. 뉴진스 공식 인스타그램 제공.

뉴진스(NewJeans)가 일본 데뷔 싱글 ‘슈퍼내추럴(Supernatural)의 수록곡 ‘라잇 나우’(Right Now) 뮤직비디오를 오는 17일 선공개 할 예정이다.

뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 10일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 'Right Now' 두 번째 티저를 게재했다. 'Right Now'의 연주음만 담겼던 첫 번째 티저와 달리 멤버들의 보컬이 포함된 멜로디 일부 구간을 20초가량 들을 수 있는 영상이다.

특히 이번 앨범에서는 현지 유명 팝 아티스트인 무라카미 다카시(Murakami Takashi)와 컬래버레이션을 예고했다. 뉴진스X무라카미 다카시 캐릭터와 전작 ‘겟업’(Get Up) 때 등장한 파워퍼프걸 캐릭터가 다섯 멤버의 스타일링에 다채롭게 녹아든 모습으로 색다른 매력을 이끈다.

영상 마지막에는 뮤직비디오 공개 일정(2024.06.17)이 예고돼 팬들의 기대감을 한껏 끌어올렸다. 소속사 어도어(ADOR)는 "일본 데뷔 싱글 발매에 나흘 앞선 17일 'Right Now' 뮤직비디오를 먼저 선보일 계획"이라며 "뉴진스의 사랑스러운 매력을 기대해주셔도 좋을 것"이라고 전했다.

한편 뉴진스는 오는 21일 일본 데뷔 싱글을 발매한 뒤 26~27일 양일간 도쿄돔에서 팬미팅 ‘버니즈 캠프 2024 도쿄돔’(Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome)을 개최할 예정이다. 이는 해외 아티스트의 데뷔 후 최단기간(1년 11개월) 도쿄돔 입성 신기록이다. 평일에 진행되는 행사임에도 뉴진스의 이 도쿄돔 팬미팅은 전회 매진됐다.