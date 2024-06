글로벌 청소년 디지털 격차 해소 팔걷어 [사회공헌 특집]

신세계아이앤씨가 글로벌 청소년 디지털 교육 격차 해소를 위해 아프리카 세네갈에 교육용 정보통신(IT) 기기로 활용할 수 있는 중고 노트북 60대와 청소년 도서 200권을 기부했다.



신세계아이앤씨는 사내에서 사용하지 않는 유휴 IT 자산 중 고사양 노트북을 선별해 저장장치 초기화, 소프트웨어 재설치 등 재정비 작업을 거쳐 교육용 IT 기기로 업사이클링했다. 마우스 등 IT 기자재 및 임직원의 자발적 기부로 모은 청소년 도서도 함께 세네갈 현지로 전달했다.

세네갈 학생들이 신세계아이앤씨가 기부한 중고 노트북으로 수업을 받고 있다. 신세계아이앤씨 제공

기부 물품은 아프리카 세네갈에 위치한 현지 학교 등 교육기관에 전달해 코딩, 컴퓨터 활용 등 청소년 IT 교육을 위한 인프라로 활용될 예정이다. 향후 신세계아이앤씨는 기부한 노트북을 활용해 세네갈 현지 한글학교 어린이를 중심으로 원격 코딩 교육활동도 진행한다는 계획이다.



형태준 신세계아이앤씨 대표는 “세네갈 청소년도 IT 기기를 활용한 다양한 교육 경험을 통해 대한민국의 청소년처럼 누구나 디지털 전문가의 꿈을 키워 나갈 수 있기를 바란다”며 “신세계아이앤씨 임직원들이 한마음으로 글로벌 나눔 활동의 첫발을 뗐다”고 말했다.



형 대표는 또 “글로벌 IT 소외 지역 청소년의 디지털 교육 격차를 해소함과 동시에 IT자원 업사이클링으로 환경적으로도 가치 있는 활동이 될 것이라 기대하며, 앞으로도 보다 넓은 관점에서 진정성 있고 꾸준한 환경·사회·지배구조(ESG) 경영활동을 이어 나갈 것”이라고 덧붙였다.



한편 신세계아이앤씨는 ‘희망을 키우다’라는 슬로건으로 청소년 IT 교육 격차 해소 및 미래 디지털 인재 육성을 위한 교육 기부 프로그램을 11년째 운영하고 있다. 지난해까지 총 259개 학교, 2만726명을 대상으로 교육활동을 전개했다. 지난해에는 청소년 교육기부 문화 확산에 대한 공로를 인정받아 교육부 주최 ‘대한민국 교육기부 대상’을 수여하는 등 진정성 있는 교육기부 활동을 이어가고 있다.