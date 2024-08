“이 지문 봤는데?” 사관학교 시험서 사설 모의고사와 똑같은 지문이…

29일 경북 영천 육군3사관학교에서 열린 제59기 졸업 및 임관식에서 임관장교가 행진하고 있다. 육군 제공

2025학년도 육‧해‧공군 사관학교 선발 영어 시험에서 사교육 업체 수능 모의고사와 같은 지문의 문제가 출제됐다.

2일 교육계에 따르면 지난달 27일에 치러진 2025학년도 사관학교 선발 시험 중 영어 문제 4번의 지문이 사흘 앞서 치러진 사설 수능 모의고사 33번 문제 지문과 같았다.

지문 내용은 캐나다 브리티시컬럼비아대 종교학자인 에드워드 슬링거랜드 교수가 2014년 발간한 'Trying not to try(애쓰지 않기 위해 노력하기)'의 서문이었고, 일부가 동일하게 발췌된 것으로 알려졌다.

유사 지문에 대해 출제 방식은 달랐다. 사설 모의고사에서는 지문 마지막에 들어갈 알맞은 내용을 고르는 문제로, 사관학교 선발 시험에서는 지문에 있는 단어 중 쓰임이 적절치 않은 것을 고르는 방식으로 출제됐다.

사관학교 측과 사설 모의고사 측은 유사 지문에 대해 우연의 일치라고 주장했다.

연합뉴스TV에 따르면, 사관학교 측은 “책 1쪽 첫 단락에 나오는 내용으로, 좋은 지문을 찾는 출제자들의 눈에 띄기 쉬웠을 것으로 예상된다”며 “출제진 자격 요건을 사설 모의고사 업체와 일절 이해관계에 닿아 있지 않은 사람으로 제한하고 있다”고 밝혔다.

사설 교육기관 측도 “7월 이투스 전국 모의고사 영어 집필진에게 확인한 결과 사관학교 출제 및 검토와 무관한 것으로 확인됐다”며 “결과적으로 우연히 같은 원문을 활용하면서 발생한 이슈라고 생각된다”고 밝혔다.

앞서 지난 2023학년도 대학수학능력시험(수능) 영어 지문이 사교육업체 ‘일타강사’ 교재에 실린 지문과 유사하다는 의혹에 교육부가 경찰에 수사를 의뢰한 바 있다.