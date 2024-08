70대 간암 진단에 좌절?… 치료받으면 50대와 동일한 효과

고령의 간암 환자도 적극적으로 치료하면 50대 환자와 같은 치료 효과를 거둘 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

중앙대병원 소화기내과 이한아 교수, 국제성모병원 이상헌 교수, 세브란스병원 김도영 교수 연구팀은 2008∼2017년 국내에서 간암 진단을 받은 환자 1만5186명을 65세를 기준으로 나눠 생존율을 분석한 결과 이같이 나왔다고 12일 밝혔다.

간암 환자 중 치료를 전혀 받지 않은 고령 환자는 25.2%, 치료를 받지 않은 비고령 환자는 16.7%로 고령 환자에서 치료를 포기하는 경우가 많은 것으로 나타났다. 그러나 고령의 간암 환자 중 치료를 받은 환자(38.6개월)가 치료를 받지 않은 고령 환자(22.3개월)보다 평균 생존 기간이 긴 것으로 확인됐다.

특히 중기 간암(Intermediate-stage HCC)에서 수술(Surgery)을 받은 고령 환자와 비고령 환자의 생존율(66.0개월 vs 90.3개월)과 경동맥화학색전술(transarterial chemoembolization; TACE) 치료를 받은 고령 환자와 비고령 환자의 생존율(36.5개월 vs 37.2개월)은 큰 차이가 없었으며, 전이된 간암(Advanced-stage HCC)에서는 경동맥치료(TACE)를 한 고령 환자와 비고령 환자의 생존율(28.4개월 vs 33.5개월)과 항암치료(Systemic therapy)를 한 고령 및 비고령 환자의 생존율(25.3개월 vs 26.3개월) 모두 비슷한 것으로 확인됐다.

이한아 교수는 “이번 연구는 최근 증가하고 있는 고령 간암 환자치료의 현황을 파악하고 적극적이고 환자의 상태에 따른 맞춤형 치료 시 고령 간암 환자도 비고령 환자와 동일한 치료 효과를 얻을 수 있음을 규명했다”며 “간암 진단을 받은 70대 이상의 고령이라도 적극적인 치료를 받게 되면 50대의 환자와 비슷한 치료 효과를 거둘 수 있는데도 불구하고 진행성 간암 고령 환자의 40%는 치료를 포기하는 것으로 나타났다”고 말했다. 이 교수는 이어 “적극적인 치료를 받은 고령의 간암 환자는 치료를 받지 않은 환자에 비해 생존율이 향상되고 비고령 환자와 동일한 수준의 생존율을 보이기 때문에 고령이라도 경동맥치료 또는 표적항암치료 및 면역요법 등을 통한 적극적인 치료를 받을 필요가 있다”고 강조했다.

이번 연구결과는 대한간암학회 공식학술지(Journal of Liver Cancer)에 게재됐다.