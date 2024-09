학생들 보는데 '야한 춤' 췄다가 강등된 교장…美고교서 무슨 일?

미국의 한 고등학교 교장이 학교 마스코트와 부적절한 춤을 추는 영상이 공개된 후 교감으로 강등돼 논란이다.

5일(현지시각) 뉴욕포스트에 따르면 미국 캘리포니아 위치한 머시드 유니온 고등학교의 교장 로버트 눈즈는 학교 응원 행사에서 학교 마스코트와 스트립 클럽을 연상시키는 춤을 췄다.

미국의 한 고등학교 교장이 학교 마스코트와 부적절한 춤을 추는 영상이 공개된 후 교감으로 강등됐다. 뉴욕포스트 캡처

눈즈가 춤추는 영상은 온라인에서 퍼졌고 이후 논란이 일자 학교는 그에게 휴직 처분을 하고 교감으로 강등시켰다.

머시드 유니온 고등학교 측은 "이번 사건과 관련된 모든 교직원은 시정 조치를 받았다"며 "내년 초 새 교장을 정식으로 선임하기 전까지는 교장 대리가 학교를 운영할 것"이라고 밝혔다.

영상에서 눈즈는 가수 지누와인의 노래 '포니(Pony)'에 맞춰 마스코트와 도발적인 퍼포먼스를 선보인다. 마스코트는 의자에 앉아 있는 눈즈 앞에서 엉덩이를 흔드는 퍼포먼스를 하고 눈즈는 금색 색종이를 뿌린다. 이어 눈즈는 마스코트를 반대로 의자에 앉히고 신체를 손으로 훑는 듯한 도발적인 춤을 선보인다.

그러면서 눈즈는 "이곳에서 일어난 일은 이곳에 머문다"고 큰 소리로 말했다. 이는 라스베이거스를 홍보하는 유명 문구 '라스베이거스에서 일어난 일은 라스베이거스에 머문다(What Happens in Vegas, Stays in Vegas)'를 패러디한 것이다.

눈즈는 영상이 유명해진 후 학교 측으로부터 해당 사건에 대한 조사를 받았다.

다만 눈즈 교장에 대한 처분이 지나치다는 비판도 나왔다. 한 부모는 "아이들이 재미있는 시간을 보냈다"며 "교장과 마스코트가 어떤 행동을 했는지 알지만 조치가 과하다"고 전했다.

<뉴시스>뉴시스>