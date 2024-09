블랙핑크 ‘하우 유…’ 뮤비 13억 뷰 돌파

걸그룹 블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’의 뮤직비디오가 조회 수 13억회를 돌파(포스터)했다고 22일 YG엔터테인먼트가 밝혔다. ‘하우 유 라이크 댓’ 뮤직비디오는 지난 20일 오후 6시22분쯤 유튜브 조회 수 13억회를 넘어섰다. 2020년 6월26일 공개된 지 4년 3개월 만인 동시에 팀 통산 6번째 뮤직비디오 13억회 돌파다.



해당 영상은 공개 첫날부터 8630만회를 기록하며 기네스 월드 레코드에 공식 등재됐다. ‘하우 유 라이크 댓’ 퍼포먼스 비디오 또한 16억9800만회를 넘어서면서 17억회 돌파를 코앞에 두고 있다.



‘하우 유 라이크 댓’은 어떤 상황에서도 굴하지 않고 높이 비상하자는 내용을 담고 있다. 2020 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 ‘올여름 최고의 곡(Song of The Summer)’을 수상했으며 같은 해 유튜브가 선정한 ‘글로벌 톱 서머 송(Global Top Summer Song)’ 1위에 등극했다.



음원 발표 당시 국내 음원 차트에서 1위를 차지한 바 있다.



한편 블랙핑크는 내년 완전체 컴백을 비롯해 월드투어로 팬들을 찾아갈 계획이다.