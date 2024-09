음악을 희망으로… ‘메시아오케스트라 희망콘서트 개최’

하나님의교회 세계복음선교협회가 설립 60주년을 기념해 ‘메시아오케스트라 희망콘서트’를 개최했다.

22일 경기 고양아람누리 아람음악당에서 열린 이 행사는 기후위기, 경기침체, 전쟁 등 재난이 끊이지 않는 이 시대에 음악을 매개로 희망을 전한다는 취지로 열렸다. 행사에는 주한 대사, 외교관, 정·재계, 법조계, 교육계, 문화예술계 등 각계각층 1200명이 함께했다.

하나님의 교회 총회장 김주철 목사는 “어머니 사랑을 모티브로 한 세계평화와 희망을 위한 콘서트에 함께해주신 모든 분께 마음 깊이 감사인사를 전한다”며 “오늘 행사가 인류의 복지와 화합, 연대를 이루는 융합의 장이 되길 바라고, 여러분의 마음에도 평화와 사랑, 희망이 가득 전해지길 기원한다”고 말했다.

파울 두클로스 주한 페루 대사는 “음악은 희망을 전하는 가장 좋은 방법이자 긍정적인 방법”이라며 “여러분은 희망을 입으로만 말하는 것이 아니라 실천하는 모습을 보여주고 있다”이라고 강조했다.

하느님의 교회 교향악단 메시아오케스트라는 마이어베어와 베르디의 곡을 메들리로 엮은 ‘대관식행진곡&개선행진곡’과 비제의 ‘카르멘’ 서곡, 브람스의 ‘헝가리 무곡 제5번’, 로시니의 ‘윌리엄 텔’ 피날레, 드보르자크의 ‘신세계 교향곡’, 엘가의 ‘위풍당당 행진곡’ 등 8곡을 선보였다.

110여 명 규모 하나님의 교회 합창단과 중창단은 헨델의 ‘할렐루야’, 베르디의 ‘히브리 노예들의 합창’, ‘When You Believe’, ‘Time to Say Goodbye’ 등을 노래했다.

신동철 서울 동작구의원은 “하나님의 교회가 지역과 나라에서 많은 봉사활동을 한다는 걸 알았는데, 음악을 통해서도 진심이 전달되는 것 같다”며 “앞으로 60년이 더 기대된다”고 말했다.