작가 한강, 광주비엔날레도 진행하고 있다

노벨 문학상 수상자로 선정된 작가 한강은 광주비엔날레와도 인연이 깊다. 한강은 창설 30주년에 열린 제15회 광주비엔날레의 소제목 작명부터 개막 공연까지 일련의 과정을 함께 진행하고 있다.

그는 광주비엔날레 ‘판소리, 모두의 울림’(Pansori, a soundscape of the 21st century) 전시의 3개 섹션 소제목 ‘부딪침 소리’, ‘겹침 소리’, ‘처음 소리’를 작명하면서 니콜라 부리오 예술감독의 전시 기획 의도가 우리말로 잘 전달될 수 있도록 도왔다.

작가 한강이 ‘2016 광주비엔날레 포럼’에 참가해 발언하고 있다. 광주비엔날레 제공

9월 6일 개최된 비엔날레 개막 공연 ‘판소리 마당’(Pansori on stage) 또한 한강이 직접 낭송한 사운드를 배경으로 참여 작가들의 퍼포먼스가 펼쳐져 호평을 받았다. 공연의 중심이 된 이 글은 이번 제15회 광주비엔날레 ‘판소리, 모두의 울림’ 도록에 ‘여는 글’로 수록되어 있다. 소리에 눈을 뜨고 살아있음을 느끼는 존재의 시점으로 쓴 ‘여는 글’은 ‘공간(판)’ 안 모든 존재들의 소리를 동시대 미술로 탐구하는 제15회 ‘판소리, 모두의 울림’ 주제와 깊이 조응한다.

광주비엔날레와 한강의 인연은 2016년 제11회 광주비엔날레에서 시작됐다. ‘채식주의자’(2007)로 맨부커상 인터내셔널을 수상한 2016년, 광주비엔날레 포럼에 초청된 그는 5·18민주화운동이 모티프가 된 소설 ‘소년이 온다’의 일부를 낭독한 바 있다.

2022년 베니스에서 열린 5·18민주화운동 특별전 ‘꽃 핀 쪽으로’(to where the flowers are blooming)는 한강의 소설 ‘소년이 온다’ 6장 제목 ‘꽃 핀 쪽으로’에서 차용한 것이다. 같은 해 전시 연계 프로그램으로 ‘한강 작가와의 대화: ‘소년이 온다’를 읽고’를 온라인으로 진행하기도 했다.

박양우 광주비엔날레 대표이사는 “광주정신을 치열하게 문화예술로 탐색해온 작가 한강의 예술 정신이 광주비엔날레가 추구해 온 지향점과 맞닿아 지속적으로 인연을 맺어 왔다”고 말했다.

제15회 광주비엔날레 ‘판소리, 모두의 울림’은 12월 1일까지 광주 전역에서 펼쳐진다.