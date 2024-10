그룹 빌리 문수아가 16일 오후 서울 블루스퀘어에서 진행된 미니 5집 'appendix: Of All We Have Lost(어펜딕스: 오브 올 위 해브 로스트)'의 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.