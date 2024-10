빌리 “아이유 작사 ‘기억사탕’으로 컴백…롤모델과 협업해 영광"

그룹 빌리

그룹 빌리 멤버들이 아이유가 작사에 참여한 곡으로 컴백하는 소감을 밝혔다.

빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 16일 오후 2시 서울시 용산구 한남동 블루스퀘어 마스터카드홀에서 미니 5집 ‘어펜딕스: 오브 올 위 해브 로스트(appendix: Of All We Have Lost)’ 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.

빌리는 ‘기억사탕’과 ‘트램펄린(trampoline)’으로 데뷔 후 첫 더블 타이틀곡을 선보인다. 타이틀곡 ‘트램펄린’은 어린 시절 트램펄린 위에서 하늘에 닿을 듯 높이 뛰어오르던 기억을 담은 곡으로, 당장은 크고 어렵게 느껴지는 일들도 이겨낼 수 있다는 희망의 메시지를 담았다.

또 다른 타이틀곡 ‘기억사탕’은 함께 걸어온 시간 속에 각자가 잠시 내려둔 소중한 기억들을 되새기며 다시 꿈을 꾸는 이야기를 담은 곡으로, 작사에는 아이유가 참여해 빌리의 컴백에 힘을 보탰다.

하람은 “평소에 존경하는 아이유 선배님께서 작사, 뮤비 티저, 내레이션에 참여해 주셨다”면서 “오디션도 선배님의 곡으로 보고, 데뷔 후에도 여러 차례 커버했다. 저희 모두의 롤모델인 아이유와 협업한 곡으로 컴백할 수 있어서 정말 행복하다”라고 진심어린 소감을 전했다.

츠키 역시 “아이유 선배님이 저희 멤버들과 팬들을 생각하면서 작업을 해줬다고 이야기해 줬다. 힘든 일이 지나가고, 어떤 날도 함께 나아가자는 메시지를 담았다고 한다. 그런 메시지를 ‘기억사탕’으로 아름답게 표현해 주셔서 영광이다”라고 덧붙였다.

한편, 빌리의 신보 '어펜딕스: 오브 올 위 해브 로스트'는 이날 오후 6시 공개된다.