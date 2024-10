블핑 로제, 브루노 마스와 듀엣곡 ‘아파트’ 발표

걸그룹 블랙핑크의 로제가 18일 세계적인 팝스타 브루노 마스와 손잡고 싱글 ‘아파트’(APT.)를 발매했다고 소속사 더블랙레이블이 밝혔다.



더블랙레이블은 전날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 로제와 브루노 마스를 촬영한 사진을 게시하며 듀엣곡 발표를 알렸다.



‘아파트’는 ‘아파트 게임’으로 불리는 놀이에서 아이디어를 얻어 탄생한 댄스곡이다. ‘아파트 게임’은 참가자들이 양손을 포개 쌓아올린 뒤 특정 숫자가 될 때까지 손을 하나씩 빼는 놀이다.



로제는 “어느 날 밤 스튜디오에서 함께 작업하던 스태프들에게 아파트 게임 방법을 알려 주고 다 같이 즐기는 모습을 보며 곡 작업을 시작했고, 브루노 마스가 합류해 이 곡이 완성됐다”고 설명했다.



신곡과 함께 공개된 뮤직비디오에도 로제와 브루노 마스가 아파트 게임을 즐기는 모습이 담겼다.



로제는 12월 6일 첫 정규 앨범 ‘로지’(rosie) 발매를 앞두고 이 노래를 먼저 공개했다. 로제는 정규 앨범에 수록된 12곡 전곡 작사·작곡에 참여해 솔직하면서도 내밀한 자신만의 이야기를 들려준다.



로제는 2021년 솔로곡 ‘온 더 그라운드’(On The Ground)로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫 100에 70위로 진입한 바 있다. 지난 6월에는 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블에 합류하고, 세계적 레코드레이블 애틀랜틱 레코드와 계약을 맺었다.



브루노 마스는 그래미 어워즈를 총 15회 수상한 세계적 가수다. 빌보드 핫100 1위에 오른 곡으로는 ‘저스트 더 웨이 유 아’(Just the Way You Are)와 ‘그러네이드’(Grenade) 등이 있다.