인간 vs AI 번역 대결… “사람이 풀어쓴 글이 더 흥미로워” [뉴스 투데이]

‘내가 그녀와 결혼한 것은, 그녀에게 특별한 매력이 없는 것과 같이 특별한 단점도 없어 보였기 때문이다. 신선함이나 재치, 세련된 면을 찾아볼 수 없는 그녀의 무난한 성격이 나에게는 편안했다.’

작가 한강의 소설 ‘채식주의자’ 등장인물인 남편이 주인공의 성격을 표현한 문장이다. 이를 인공지능(AI)과 번역가가 각각 영어로 옮겼다. 이 중 어떤 것이 사람이 쓴 문장일까.

①나는 그녀가 별다른 결점도 없고, 별다른 매력도 없어(have no particular drawbacks, just as she had no particular charms) 보였기 때문에 그녀와 결혼했다. 나는 그녀의 어떠한 신선함도, 재치도, 세련미도 없는 평범한 성격이 편안하게 느껴졌다(was comfortable with her plain personality).

②나는 그녀에게 별다른 매력이 없는 것처럼(just as she had no particular charm) 별다른 단점도 없어 보였기(also seemed to have no special drawbacks) 때문에 그녀와 결혼했다. 신선함도, 재치도, 세련미도 없는 그녀의 특별할 것 없는(unremarkable) 성격이 나에게는 편안했다(was comfortable for me).

③그러나 특별한 끌림이 없었던 것처럼 별다른 결점도 없었기에(nor did any particular drawbacks present themselves) 우리 둘이 결혼을 하지 않을 이유도 없었다. 그녀의 소극적인(passive) 성격에선 신선함도, 매력도, 특별히 세련된 무언가도 찾을 수 없었고(detect neither freshness nor charm), 그게 나와 딱 맞았다(suited me down to the ground).