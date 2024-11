코딩학원 코리아IT아카데미, 최후의 1인 가리는 ‘코지컬 100’ 코딩대회 개최

코리아교육그룹 IT학원 ‘코리아IT아카데미’가 코딩 피지컬 최강자를 가리는 서바이벌식 코딩 대회 ‘코지컬100, 최후의 1인’을 개최한다고 밝혔다.

준비된 개발자로서의 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 이번 대회는 공정성을 위해 프로그래머스 자격 검정을 기반으로 진행된다. 코리아IT아카데미 수강생 누구나 신청할 수 있으며, 오는 12월 18일까지 참가 신청을 받는다. 최후의 1인과 수상자에게는 코딩 피지컬 최강자의 영예와 상금을 지급한다.

대회 참여 접수 방법은 담당 멘토 또는 안내데스크에 접수 신청을 한 뒤 참가비를 납부하고, 대회 접수 사이트에 회원가입을 하여 대회 참가 신청을 하면 접수가 완료된다.

12월 21일 14시 비대면 온라인으로 예선 대회를 진행하며, 프로그래머스 PCCE/PCCP 자격 검정으로 1순위 최고 득점자와 2순위 빠른 시간순으로 지역별 상위 5인을 선정해 본선을 진행한다. 사용 언어는 JAVA, PYTHON, C++ 중 택 1 할 수 있다.

지역 선발 기준으로는 1순위 최고 득점자, 동점자의 경우 문제 풀이 최소 시간순으로 선발된다. 각 지역 선발을 거쳐 7개 지역 대표 35인이 본선에 진출하게 된다. 전국 지점 지역 예선에서 선발된 각 지역 대표 35인은 2025년 1월 18일 특설 대회장에서 진정한 코딩 최강자의 자리를 놓고 경쟁하게 된다. 최후의 1인(1등 코지컬100상)에게는 200만 원의 우승 상금을 지급하며, 이와 함께 △등 프로그래머스상 100만 원 △3등 최우수상 50만 원 △4등 우수상 20만 원 △5등 장려상 10만 원 등이 지급된다. 참가자 전원에게는 획득 점수에 따라 (기준)자격인증서가 발급된다.

빅데이터 학원 코리아IT아카데미 관계자는 “프로그래머스 자격 검증을 기반으로 개발자로서의 역량을 겨루는 서비아벌식 코딩 대회를 개최한다”며 “오직 C언어 학원 코리아IT아카데미에서만 경험할 수 있는 대회로, 상금과 함께 코딩 자격 인증서까지 획득할 수 있는 최고의 기회를 잡길 바란다”고 전했다.

이어 “공정성을 위해 프로그래머스 자격검정을 기반으로 대회가 진행되는 만큼 미리 코리아IT아카데미 전용 수강생 사이트를 통해 샘플 문제를 확인할 수 있다”며 “코딩 피지컬 최강자를 뽑는 이번 대회는 지역 대표로 선발된 본선 진출만으로도 큰 명예인 만큼 각 지역 수강생 여러분의 많은 참여를 바란다.”라고 덧붙였다.

파이썬 학원 코리아IT아카데미는 ‘2017-2022 대한민국 취업교육서비스 부문 7년 연속 올해의 브랜드 대상’과 고용노동부 지정 직업능력개발훈련 우수훈련기관으로 선정된 전문 프로그래밍학원으로, 직업능력심사평가원 주관 훈련이수자평가 최우수 A등급에 선정된 바 있다. 4차 산업혁명 시대를 선도하는 차별화된 교육 컨텐츠로 대내외적으로 인정받으며, 대한민국 IT 전문가 양성 프로그래밍 학원으로 자리매김하고 있다.

자바 학원 코리아IT아카데미에서 학습 가능한 교육과정에는 IT 기초과정과 웹/앱 개발(프론트엔드 개발자(웹 코딩), 백엔드 개발자(웹 개발), 반응형웹, 아이폰/안드로이드 앱 개발), 빅데이터(파이썬, 빅데이터 분석 전문가), 정보 보안 전문가(네트워크 보안, 시스템 보안, 모의해킹), 자격증 과정(정보처리기사/산업기사, CCNA, CCNP, 정보보안기사/산업기사, 데이터 사이언스, MCF), 네트워크 관리자, 서버 관리자 과정 등이 있다.

국비지원 취업 전문 IT아카데미인 만큼 각 과정의 최종 단계에는 포트폴리오, 프로젝트 수업을 진행하며, 관련 IT 자격증 취득까지 가능하다. 또한, 프로그래밍 학원 코리아IT아카데미는 IT 개발자 등 IT 취업을 위해 취업지원센터를 독립부서로 운영하며 맞춤형 진로 상담과 취업 역량 교육 등을 제공하고 있다.

코딩 교육을 위한 코딩 국비지원 등 다양한 국비과정을 운영하며, 국비지원 무료 교육으로 근로자, 실업자들이 다양한 혜택을 받을 수 있도록 돕고 있다. 현재 정보 보안 학원 코리아IT아카데미는 강남, 신촌, 대구, 부산, 대전, 인천, 노원 지점에 이르기까지 전국 7개의 캠퍼스로 운영되고 있다.

AI 학원 코리아IT아카데미 교육과정 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지나 문의를 통해 확인할 수 있다.