‘음주운전 추적’ 방송 따돌리다 사망사고…유튜버 구속 기로

음주의심 운전자를 추적하는 방송으로 사적 제재 논란이 제기된 유튜버가 구속 기로에 섰다.

13일 법조계에 따르면 이날 도로교통법 위반 등의 혐의를 받은 음주운전 추적 유튜버 A 씨에 대한 구속 전 피의자심문이 진행됐다.

13일 오전 음주운전 헌터 유튜버 A 씨(40)가 광주지방법원에서 구속 전 피의자심문을 받은 뒤 취재진의 질문에 답하지 않은 채 법원을 빠져 나가고 있다. 뉴스1

A 씨는 올 9월 22일 오전 3시 50분쯤 광주 광산구 산월동의 한 주유소 앞에서 벌어진 30대 운전자의 사망 사고에 연루돼 경찰 수사를 받아왔다.

당시 음주운전자 추적 방송을 하던 A 씨는 신호 대기 중이던 B 씨에게 “음주운전을 했느냐”라고 물었고, A 씨가 유튜버임을 알아본 B 씨는 달아났다. B 씨는 달아나는 과정에서 갓길에 주차돼 있던 시멘트 운송 트레일러를 들이받아 숨졌다. 해당 사고와 관련해 A 씨는 추적을 하지 못했다며 사고 인과 관계를 부인했고, 사적 제재 논란도 일었다.

A 씨는 지난해 12월말 광주 광산구의 한 도로에서 5~6명의 구독자와 함께 차량 여러 대를 동원해 C 씨가 운전하던 차량을 멈춰세운 혐의(도로교통법상 공동위험행위 등)로 검찰에 송치돼 있는 상태다. 당시 A 씨는 C 씨의 음주운전을 의심하고 경찰에 신고, 주행을 방해했으나 C 씨는 음주운전을 하지 않은 상태였다.

이날 광주지법에서 열린 영장실질심사에 참석한 A 씨는 “혐의를 인정하느냐” 등을 묻는 기자들의 질문에 아무런 답변을 하지 않았다. A 씨에 대한 구속 여부는 이날 오후쯤 결정될 예정이다.