파월 “보유 불가” 한마디에…비트코인 고점 대비 7% 급락

비트코인. 게티이미지뱅크

가상화폐 대장주 비트코인이 18일(현지시간) 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 발표 이후 큰 폭의 하락세를 나타내고 있다.

연준이 내년 금리 인하 속도 조절을 시사한 데 이어 제롬 파월 연준 의장이 ‘트럼프 2기’ 정부에서 추진할 것으로 예상되는 비트코인의 전략적 비축에 대해 적극적으로 관여할 의사가 없다는 견해를 밝힌 데 따른 것으로 풀이된다.

미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 4시 41분(서부 시간 오후 1시 41분) 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 4.73% 하락한 10만1159달러에 거래됐다.

전날 기록했던 사상 최고가 10만8300달러대와 비교하면 약 7% 떨어졌다.

이날 연준의 금리 인하 결정 이전 10만3000달러~10만4000달러에서 움직이던 비트코인은 금리 인하 발표 이후 큰 폭으로 하락했다.

한때 10만300달러대까지 하락하며 10만달러선을 위협하기도 했다.

연준은 이날 기준금리를 예상대로 4.25~4.50%로 0.25%포인트 인하했다.

그러나 수정 경제전망에서 내년도 기준금리 예상 인하 횟수를 9월 전망 때의 4회에서 2회로 줄였다. 이에 내년 말 기준 금리(중간값)를 기존 9월 전망치(3.4%)보다 0.5%포인트 높은 3.9%로 제시했다.

인플레이션이 둔화세가 종전 예상에 미치지 못하고 연준 목표치(2%)보다 높은 수준에 머물러 있는 게 주된 배경이 됐다.

여기에 파월 연준 의장의 비트코인 관련 발언은 가격 하락에 기름을 부었다.

트럼프 2기 행정부에서 비트코인을 전략적으로 비축하는 방안을 추진할 것으로 예상되는 가운데 그는 기자회견에서 “우리는 비트코인을 소유할 수 없다(We're not allowed to own bitcoin)”고 밝혔다.

또 비트코인 비축을 위한 법적 제도 마련에 대해서도 “그것은 의회가 고려해야 할 사안으로, 연준은 법 개정을 추진할 계획이 없다”고 선을 그었다.

가상화폐 중개업체 팔콘엑스의 리서치 책임자인 데이비드 라완트는 “내년 금리 인하 속도가 느려지는 것은 전혀 놀라운 일이 아니지만, 위험 자산에 부담을 주고 있다”고 말했다.

그러면서 “대개 거시경제적 요인이 가상화폐 가격에 영향을 미치는데 새 행정부의 정책 변화가 예상되는 만큼 향후 몇 달간은 업계 자체의 요인들이 시장을 움직일 가능성이 높다”고 전망했다.

같은 시간 시가총액 2위 이더리움은 6.16% 내린 3686달러, 리플은 9.17% 급락한 2.36달러에 거래됐다.

솔라나와 도지코인도 각각 7.43%와 9.04% 하락한 208달러와 0.36달러를 보였다.