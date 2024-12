로제, '아파트' 빌보드 '핫100' 22위…정국 '골든', 앨범차트 재진입 109위

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제가 미국 팝스타 브루노 마스와 지은 '아파트(APT.)'가 캐럴의 공습 시즌에도 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 9주 연속 상위권에 들었다.

24일(현지시간) 빌보드 최신 차트(28일 자)에 따르면, 로제·마스의 '아파트'는 이번 주 '핫100'에서 22위를 차지하며 이 같은 기록을 세웠다.

지난 주보다 2계단 하락했으나 홀리데이 시즌을 맞은 캐럴 러시에도 톱30을 지켰다.

이와 함께 '아파트'는 이번 주 '빌보드 글로벌 200'과 '글로벌 200(Excl. US)'에서도 1위를 차지하며 두 차트에선 9주 연속 정상을 지키고 있다.

로제의 정규 1집 '로지'는 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 21위를 차지했다. 지난 주 3위에 이어 2주 연속 톱 30 진입이다.

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 지민의 솔로 2집 '뮤즈(MUSE)' 타이틀곡 '후(Who)'는 이번 주 '핫 100'에서 47위에 랭크됐다. 해당 차트 22주 연속 진입했다. '뮤즈'는 이번 주 '빌보드 200'에서 136위를 차지하며 22주 연속 해당 차트에 진입했다.

방탄소년단 다른 멤버 정국의 첫 솔로 앨범 '골든'이 109위로 다시 순위권에 들어왔다. 해당 차트에서 2위를 찍은 앨범으로 총 25주간 이 차트에 머물게 됐다.

K팝 간판 걸그룹 '트와이스'의 미니 14집 '스트래티지(STRATEGY)'는 이번 주 '빌보드 200' 56를 차지했다. 지난 주 4위로 진입한 데 이어 2주 연속 톱 60이다.

그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)'의 정규 2집 리패키지 '로맨스 : 언톨드 -데이드림-(ROMANCE : UNTOLD -daydream-)'은 이번 주 '빌보드 200'에서 4계단 역주행하며 169위다. 지난 7월 정규 2집 '로맨스 : 언톨드'에 기록이 합산되며 해당 차트에 총 16주 진입했다.

앞서 예고된 대로 대세 그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)가 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 여섯 번째 정상에 올랐다. 스트레이 키즈가 지난 13일 공개한 스페셜 앨범 '스키즈합 힙테이프 - 합 (합)(SKZHOP HIPTAPE - 合 (HOP))'이 이번 주 '빌보드200' 1위를 차지했다.

스트레이 키즈는 이에 따라 2022년 3월 미니 6집 '오디너리'를 시작으로 미니 7집 '맥시던트', 정규 3집 '★★★★★(5-STAR)'(파이브스타), 미니 8집 '락스타', 미니 9집 '에이트' 그리고 이번 앨범까지 여섯 작품을 연속으로 '빌보드 200' 1위 자리에 올려놨다.

이는 글로벌 슈퍼그룹 '방탄소년단'(BTS)과 타이 기록이다. 스트레이 키즈와 방탄소년단이 K팝 그룹 공동으로 '빌보드 200' 최다 1위를 거머쥔 것이다.

스트레이 키즈는 특히 '빌보드 200'에 '오디너리'로 처음 진입할 때부터 1위를 차지했다. '빌보드 200' 약 69년 역사에서 이 차트에 진입한 여섯 개의 앨범을 모두 1위로 데뷔시킨 첫 그룹이자 첫 아티스트다.

한편 명실상부 고전이 된 미국 팝스타 머라이어 캐리의 캐럴 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You·AIWFCIY)'가 이번 주도 '핫 100' 1위를 지키며 총 17주간 '핫100' 정상에 올랐다. 이번 주 '핫100' 톱10은 홀리데이 시즌을 맞아 6위를 차지한 레이디 가가·브루노 마스 '다이 위드 어 스마일(Die with a Smile)'를 제외하고 모두 캐럴로 채워졌다.

<뉴시스>뉴시스>