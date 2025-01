로제 '아파트', 캐럴 러시에도 빌보드 '핫100' 34위…10주 연속 진입

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제가 미국 팝스타 브루노 마스와 지은 '아파트(APT.)'가 캐럴의 러시 시즌에도 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 10주 연속 상위권에 들었다.

12월31일(현지시간) 빌보드 최신 차트(1월4일 자)에 따르면, 로제·마스의 '아파트'는 이번 주 '핫100'에서 34위를 차지하며 이 같은 기록을 세웠다.

지난 주보다 12계단 하락했으나 홀리데이 시즌을 맞은 캐럴 러시에도 톱40을 지켰다.

'아파트'를 선공개곡으로 내세운 로제의 정규 1집 '로지'는 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 32위를 차지했다. 3주 연속 톱40이다.

지난 주 '빌보드 200' 1위를 찍은 대세 그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)의 스페셜 앨범 '스키즈합 힙테이프 - 합 (합)(SKZHOP HIPTAPE - 合 (HOP))'은 이번 주엔 같은 차트에서 13위에 올랐다.

K팝 간판 걸그룹 '트와이스'의 미니 14집 '스트래티지(STRATEGY)'는 이번 주 '빌보드 200' 85위를 차지했다. 3주 연속 톱 90위다.

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 지민의 솔로 2집 '뮤즈(MUSE)'는 이번 주 '빌보드 200'에서 142위를 차지하며 23주 연속 해당 차트에 진입했다.

그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)'의 정규 2집 리패키지 '로맨스 : 언톨드 -데이드림-(ROMANCE : UNTOLD -daydream-)'은 이번 주 '빌보드 200'에서 3계단 역주행하며 166위다. 지난 7월 정규 2집 '로맨스 : 언톨드'에 기록이 합산되며 해당 차트에 총 18주 진입했다.

한편 명실상부 고전이 된 미국 팝스타 머라이어 캐리의 캐럴 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You·AIWFCIY)'가 이번 주도 '핫 100' 1위를 지키며 총 18주간 '핫100' 정상에 올랐다. 이 곡은 '글로벌 200'에서도 정상에 올랐다.

앞서 예고된 것처럼 R&B 싱어송라이터 시저(SZA)의 정규 2집 'SOS'가 '라나(LANA)' 에디션 발매 후 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 정상을 탈환했다. 이번에 1위로 복귀하면서 'SOS'는 '빌보드 200'에서 11주(비연속) 1위를 차지하게 됐다. 직전 마지막 1위는 작년 3월4일 자 차트다. 22개월 만에 다시 1위로 복귀한 셈이다. 이는 1956년 3월 '빌보드 200'이 정기적으로 발표되기 시작한 이래 가장 긴 정상 간 간격이다.

<뉴시스>뉴시스>