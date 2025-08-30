‘한정판’ ‘포토존’ ‘굿즈’까지…“이번 주말 여기 안 가면 손해”

다양한 콘셉트의 팝업스토어가 마련돼 눈길을 끈다.

KGC인삼공사 제공

30일 업계에 따르면 배우 박보검과 함께하는 '정관장' 매장부터 스트레이 키즈와 롯데웰푸드 빼빼로의 협업 매장, 전통 가옥을 활용한 '맥심' 브랜드 체험공간 등으로 다채롭다.

KGC인삼공사가 오는 11일 정관장 모델 박보검과 함께하는 '정관장 보검점' 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 박보검이 정관장 일일점장으로 깜짝 등장하며, 현장에 '보검 점장 미니 팝업'을 마련해 다양한 체험 프로그램을 진행한다.

'럭키드로우', '포토존 인증샷' 등 이벤트 현장구매 고객에게는 손글씨가 담긴 굿즈도 증정한다.

KGC인삼공사는 다음달 2일까지 '정관장 보검점' 참여자를 모집하며, 정관장 제품을 7만원 이상 구매한 뒤 정관장 공식 온라인몰 '정몰'에서 신청서를 제출하면 된다.

롯데웰푸드는 다음달 3일까지 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움에서 '빼빼로 존(zone)'을 열고, 다양한 이벤트를 전개한다.

이번 협업은 스트레이 키즈의 정규 4집 컴백을 축하하고, 앞으로 빼빼로와 함께할 활동들에 대한 기대감을 높이기 위해 기획됐다.

롯데웰푸드는 지난 5월 스트레이 키즈를 빼빼로 브랜드 공식 글로벌 앰배서더로 선정하고, 빼빼로 마케팅을 확대하고 있다.

이번 빼빼로 존에는 스트레이 키즈와 빼빼로가 협업한 한정판 패키지들이 전시된다.

지난 6월 국내에 공개한 하트 페어 패키지부터 해외 전용으로 출시된 글로벌 패키지까지 다양한 제품을 만나볼 수 있다.

함께 마련된 포토존에서는 스트레이 키즈 사진이 새겨진 포토월과 높이 1미터의 대형 빼빼로 조형물 앞에서 기념사진을 남길 수 있다.

동서식품은 다음달 26일까지 약 한 달간 경북 경주에서 맥심(MAXIM) 브랜드 체험공간 '맥심가옥'을 운영한다.

'환대'를 테마로 진행되는 맥심가옥은 고즈넉한 한옥에 전통과 현대적 감각이 조화롭게 어우러지는 것이 특징이다.

맥심 커피믹스와 인스턴트 커피, 원두커피를 활용한 다양한 커피를 취향에 따라 맛볼 수 있다.

체험 공간인 '행복하당'에서는 행복 머그컵 키링과 만화부채, 나만의 책갈피를 직접 만들어 볼 수 있다.

코오롱인더스트리FnC부문(코오롱FnC)이 전개하는 퍼포먼스웨어 브랜드 피터 밀러(Peter Millar)가 다음달 11일까지 2주간 신세계백화점 강남점 7층에서 국내 첫 팝업스토어를 연다.

피터밀러는 U.S. 오픈 챔피언십의 공식 후원 파트너로 인지도를 높였다.

최고급 소재를 활용한 우븐 스포츠 셔츠와 니트 골프 셔츠 등으로 전 세계 골프 애호가와 유명 인사들에게 사랑받고 있다.

팝업스토어는 퍼포먼스웨어와 라이프스타일 의류를 결합한 '크라운 크래프티드(CROWN CRAFTED)' 라인과 편안한 신축성과 세련된 스타일을 갖춘 '크라운 스포츠(CROWN SPORT)' 라인을 한 공간에 배치했다.

이를 통해 전통적인 골프웨어의 격식과 현대적인 활동성을 함께 느낄 수 있다는 것이 코오롱FnC 측 설명이다.

이니스프리는 다음달 24일까지 서울 성수동에 위치한 이니스프리 디아일 성수에서 '곰돌이 푸·이니스프리' 제품을 만나볼 수 있는 팝업스토어를 운영한다.

이 팝업스토어에서는 곰돌이 푸를 비롯한 다양한 디즈니 캐릭터를 테마로 꾸며져 이니스프리의 제품을 색다른 방식으로 체험할 수 있는 공간이다.

'그린티 진정 수분 선세럼' 및 '이니스프리 히알루론산 수분 선크림' 등 곰돌이 푸와 이니스프리의 다양한 협업 제품을 만나볼 수 있다.

팝업스토어에 마련된 제품 체험존에서 다양한 제품을 직접 체험하고 내 피부에 딱 맞는 제품을 직접 선택 가능하다.

팝업스토어 외부와 내부에는 귀여운 곰돌이 푸와 피글렛 테마의 포토존이 설치돼 자유롭게 촬영이 가능하다.