“최대 75% 쿠폰까지?”…지금 안사면 손해 보는 백화점·대형마트 추석 예약 선물세트

추석이 약 한달 앞으로 다가온 가운데 주요 백화점이 선물세트 예약 판매에 돌입했다.

대형마트 역시 '가성비'를 내세워 고물가에 추석 선물 수요를 공략하는 모습이다.

신세계백화점 제공

1일 유통업계에 따르면 롯데백화점 전점에서는 오는 14일까지 '추석 선물 예약 판매'를 진행한다.

이번 사전 예약에서는 총 170여 개 품목을 정상가 대비 최대 50% 할인가에 만나볼 수 있다.

한우와 함께 트러플 오일, 소금, 머스터드 등을 구성한 '한우&트러플 오마카세 기프트(0.9㎏, 22만4000원)'와 1플러스 등급의 구이용 인기 부위를 담은 '로얄 한우 로스 기프트(1.6㎏, 36만8000원) 등의 축산 선물 세트를 만나볼 수 있다.

이와 함께 '레피세리 사과·배 기프트(12만4000원)', '영광 법성포 굴비 기프트(20만원)' 등 고급 청과 및 수산 상품을 풍성하게 선보인다.

프리미엄 와인도 다양하게 준비했다.

글로벌 와인 평론가 제임스 서클링이 롯데백화점 고객만을 위해 큐레이팅한 와인 중 하나인 '에라주리즈 라스 피자라스 피노누아(25만원)'를 판매한다.

또 이탈리아 3대 와인 6종 중 하나인 아마로네의 명가 토마시와 빛과 색채의 연금술사 장승택 작가와 협업한 '토마시X장승택 아트 스페셜 에디션(12만원)'도 있다.

롯데백화점몰에서도 다가오는 추석을 맞아 오는 14일까지 백화점 추석 선물세트 사전 행사를 진행한다.

행사 기간 동안 한우, 베이커리, 그로서리 등 명절 인기 선물 품목 2만여 종을 최대 75% 할인 판매하며, 프로모션으로 7% 할인 쿠폰과 최대 1만원 할인 가능한 5% 추가 쿠폰도 제공한다.

신세계백화점이 오는 14일까지 2025년 추석 선물세트 예약 판매에 나선다.

신세계백화점은 지난해 추석 대비 10%가량 늘어난 5만여 세트를 예약판매 물량으로 준비했다.

예약판매 품목은 사과·배·곶감 등 농산 57품목, 한우 등 축산 36품목, 갈치·전복 등 수산 32품목, 건강·차 28품목, 와인 30품목 등 총 300여 가지다.

주요 품목 할인율은 명철 최고 인기 상품으로 꼽히는 한우가 5~10%, 굴비 29%, 청과 10%, 와인 60%, 건강식품 55%이다.

신세계백화점의 하이엔드 푸드홀 '하우스 오브 신세계'와 '디저트살롱'의 선물세트도 단독으로 만나볼 수 있다.

하우스 오브 신세계에서 인기를 끌고 있는 '윤해운대갈비' '김수사' '자주한상'의 추석 선물세트는 신세계백화점이 이번 추석을 맞이해 처음 선보이는 품목이다.

사전 예약 상품으로는 윤해운대갈비에서 직접 엄선한 1+ 이상의 한우갈비로 만든 윤해운대갈비 세트(27만 원), 김수사에서 만든 알배기 간장게장(13만5000원)이 있다.

이와 함께 청과 상품으로 인기 있는 과일들을 엄선한 셀렉트팜 사과·배 세트(13만~14만원), 셀렉트팜 문경 사과(11만7000원)를 준비했다.

축산은 바이어가 직접 지정 중매인과 경매에 나서 유통단계를 축소한 '신세계 암소 한우' 상품을 확대하고 구이류를 선호하는 고객들을 위한 구이 세트를 준비했다.

신세계 암소 한우 구이 특선(20만4600원), 신세계 암소 한우 스테이크(40만9200원), 신세계 암소 한우 수복(16만7400원) 등이다.

현대백화점은 오는 15일까지 20일간 전국 전 점포에서 '2025년 추석 선물세트 예약 판매'를 진행한다.

현대백화점은 최장 10일간의 긴 연휴에 추석 선물을 미리 준비하려는 고객을 위해 사전 예약 판매 물량을 지난해 추석 예약 판매 기간보다 20% 가량 늘렸다고 설명했다.

예약 판매 기간 한우·굴비·청과·건강식품·주류 등 인기 선물세트 약 220여 종을 선보이며 최대 30% 할인 판매한다.

대표적으로 '현대특선 한우 죽 세트'(36만원)를 34만원에, '현대명품 사과 배 세트'(25만원)를 23만원에, '현대 영광 참굴비 죽'(33만원)을 27만원에, '명인명촌 미본 선 세트'(22만5000원)를 20만2500원에 판매한다.

롯데마트는 5만원 미만 상품을 대폭 늘린 실속 있는 추석 선물세트를 선보였다.

먼저 수요가 높은 명절 필수 과일 세트를 저렴하게 선보인다.

'깨끗이 씻어나온 GAP 사과(11~12입)'와 '나주 청미래 배(7~9입)'를 엘포인트 회원에게 1만원 할인해 각 3만9900원에 선보이고 '정성담은 신고배(9~11입)'는 2만원 할인 혜택을 제공해 4만9900원에 내놓는다.

가족 먹거리로 인기가 높아진 수입 과일도 준비했다.

대표 상품으로 '호주산 오렌지(12입)'와 '남아공 스타루비 자몽(12입)'을 엘포인트 회원에게 1만원 할인해 각 2만9900원에 판매한다. '제스프리 그린키위(25입)'는 2만4900원에 제공한다.

프리미엄으로 대표되는 건강 원물 세트도 부담 없는 실속형 옵션을 마련했다.

대표적으로 '뿌리 많은 인삼세트(300g)'는 충남 금산에서 수확한 4년근 난발삼으로 구성해, 엘포인트 회원에게 1만원 할인한 3만9900원에 선보인다.

수산에서는 2만원 이하 김 세트 물량을 직전 설보다 20% 이상 늘렸다.

'동원 양반 들기름김 세트'와 'CJ 비비고 토종김 5호'는 각 9900원에 판매하며 10개 구매 시 1개를 추가 증정한다.