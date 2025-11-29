[유통소식] LG생활건강 비욘드·VDL ‘2025 올리브영 어워즈’ 3관왕 外

LG생활건강의 뷰티 브랜드 ‘비욘드’와 ‘VDL(브이디엘)’이 ‘2025 올리브영 어워즈’에서 3개 부문을 석권했다. 아모레퍼시픽 글로벌 헤어 패션 브랜드 미쟝센이 ‘프로틴 테라피 클리닉 20000’ 라인을 출시한다.

◆ LG생활건강 비욘드·VDL ‘2025 올리브영 어워즈’ 3관왕

LG생활건강의 뷰티 브랜드 ‘비욘드’와 ‘VDL(브이디엘)’이 ‘2025 올리브영 어워즈’에서 3개 부문을 석권했다고 28일 밝혔다.

LG생활건강은 국내 대표 H&B스토어인 ‘올리브영’에서 주최하는 어워즈에서 △비욘드 클래식 핸드크림 딥 모이스처 △VDL 커버 스테인 퍼펙팅 파운데이션 △VDL 커버 스테인 하이커버 쿠션 등 3개 제품이 수상하는 영예를 안았다.

올리브영 어워즈는 1년간 고객들의 구매 데이터를 바탕으로 각 부문별 우수 제품을 선정하는 프로모션이다. 실제 소비자의 선택 결과를 반영한 만큼 업계 트렌드를 가늠할 수 있는 중요 지표 중 하나다.

클린뷰티 브랜드 비욘드의 ‘클래식 핸드크림 딥 모이스처’는 핸드케어 부문 1위를 차지했고, 메이크업 전문 브랜드 VDL의 ‘커버 스테인 퍼펙팅 파운데이션’과 ‘커버 스테인 하이커버 쿠션’은 각각 베이스 부문 ‘MD’s Pick(엠디스 픽)’과 트렌드 부문 ‘Rising Star(라이징 스타)’로 선정됐다.

비욘드의 ‘클래식 핸드크림 딥 모이스처’는 지난 2023년 올리브영 어워즈 핸드케어 부문 3위에서 올해 1위로 올라서며 꾸준한 인기를 이어가고 있다. 2005년 4월 출시 이후 누적 판매량은 약 655만개1)로, 1분당 약 9개가 판매되는 명실상부한 스테디셀러다.

클래식 핸드크림 딥 모이스처는 '포근한 살냄새'로 잘 알려진 은은하고 섬세한 파우더리 머스크향과 우수한 잔향 지속력으로 전 세대의 사랑을 받고 있다. 더불어 촉촉하면서도 끈적임 없는 산뜻한 사용감으로 일상에서 폭넓게 사용되며 핸드케어 카테고리의 리더로서 입지를 굳히고 있다.

지난 19일에는 뷰티플랫폼 ‘글로우픽’과 ‘앳코스메’가 공동 진행한 ‘2025 글로우픽 어워드 겸 앳코스메 코리아 어워드’에서 핸드크림 부문 2위에 올라 높은 소비자 만족도를 입증했다.

VDL은 ‘베이스 명가’라는 명성에 걸맞게 ‘커버 스테인 퍼펙팅 파운데이션’과 ‘커버 스테인 하이커버 쿠션’으로 올리브영 어워즈 2관왕을 달성했다. 두 제품 모두 얇고 가벼운 사용감과 우수한 지속력으로 ‘사용이 편리하면서도 완벽한 베이스’라는 평가를 받으며 MZ세대 사이에서 뜨거운 호응을 얻고 있다.

특히 VDL의 대표 제품인 커버 스테인 퍼펙팅 파운데이션은 최근 누적 판매량 약 270만병2)을 돌파했다. 기초 화장품보다 구매 주기가 긴 색조 화장품임에도 불구하고, 2023년 리뉴얼 이후 10~20대 소비자들 사이에서 빠르게 입소문을 타며 3년도 채 안돼 110만병 이상3) 판매되는 기록을 세우기도 했다.

이러한 인기에 힘입어 VDL의 올리브영 입점 매장 수는 지난해 1월부터 올해 10월까지 485개점에서 1,140개점으로 2배 이상 늘었으며, 올해 1~10월 VDL의 올리브영 매출액 또한 전년 동기 대비 약 135% 신장했다.

LG생활건강은 이번 수상을 기념해 12월 한달간 올리브영 단독 기획세트를 선보인다. 비욘드는 ‘클래식 핸드크림 딥 모이스처 기획’을 통해 기존 100ml 본품에 30ml 용량을 추가 증정한다. 또한, 기획세트는 홀리데이 패키지로 제작해 연말연시 선물로도 제격이다.

VDL은 소프트한 감성의 패션 브랜드 ‘소프트서울’과 협업해 한정판 굿즈를 마련했다. 프로모션 기간 동안 ‘커버 스테인 퍼펙팅 파운데이션 기획’ 구매 시 소프트서울 바라클라바(후드형 넥워머)를 증정하고, ‘커버 스테인 하이커버 쿠션 기획’에는 본품과 리필용 제품, VDL 로즈 PDRN 프렙 베이스(10ml), 소프트서울 니트장갑 등을 함께 제공한다.

LG생활건강 관계자는 “이번 수상은 LG생활건강의 탄탄한 제품력을 알아봐주고 구매해준 고객들의 성원 덕분이다”면서 “앞으로도 소비자들에게 새로운 경험과 감동을 선사할 수 있는 차별화된 고객 가치를 제공할 것”이라고 밝혔다.

◆ 아모레퍼시픽 미쟝센, 프로틴 테라피 클리닉 20000 라인 출시

아모레퍼시픽 글로벌 헤어 패션 브랜드 미쟝센이 ‘프로틴 테라피 클리닉 20000’ 라인을 출시한다고 28일 밝혔다.

미쟝센 프로틴 테라피 클리닉 20000은 살롱 수준의 단백질 케어를 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 고영양 홈살롱 헤어케어 라인이다. 콩에서 추출한 저분자 단백질 성분 뉴트리-소이 프로틴(Nutri-soy protein) 콤플렉스를 20000ppm 함유해 손상된 모발을 집중적으로 케어하고 즉각적인 부드러움과 윤기를 선사한다.

라인업으로는 풍성한 거품으로 헹구는 순간까지 부드러운 샴푸와 영양감을 급속 충전해주는 트리트먼트, 고급스러운 광채와 윤기를 제공하는 오일세럼이 구성되어 있다. 특히 트리트먼트는 샴푸, 오일세럼과 함께 3단계 루틴으로 사용했을 때 그 효과를 더욱 체감할 수 있도록 설계해 소비자 평가 내 모발의 부드러움과 엉킴 개선, 매끄러움 항목에서 100%의 만족도를 기록했다. 또한 고급스러운 향취와 골드톤의 럭셔리한 디자인은 살롱의 감성을 재현하며 전문 클리닉 케어를 연상시킨다.

◆ 어노브, '올리브영 어워즈' 5년 연속 수상·3관왕 달성

K-헤어케어 브랜드 어노브는 2025년 올리브영 어워즈에서 5년 연속 수상 및 3관왕을 달성했다. 어노브는 압도적인 헤어케어 1위 브랜드로서의 위상을 공고히 하며, 이에 대한 성원에 보답하고자 오는 12월 올영 세일 기간에 수상 제품(트리트먼트·샴푸·에센스) 각각 한정 기획세트를 특별 할인가로 선보일 예정이다.

올리브영 어워즈 헤어케어 부문 1위를 수상한 어노브 ‘딥 데미지 트리트먼트 EX’는 4년 연속 1위를 차지한 대표 스테디셀러 제품으로 소비자들로부터 ‘집착 헤어팩’이라는 애칭으로 불릴 만큼 극손상모에도 단백질과 영양 성분을 풍부하게 공급해 주는 것이 특징이다. 해당 제품은 혁신적인 포뮬러와 감각적인 텍스처, 향으로 빠르게 강력한 효과와 비현실적인 부드러움을 선사하며, 뛰어난 제품력으로 국내외 소비자들의 사랑을 받으며 이번 올리브영 어워즈에서 글로벌 부문 내 베스트 퍼포머에도 선정되었다.

또한 어노브는 샴푸 부문 2위인 ‘딥 데미지 리페어 샴푸’와 헤어케어 전체 3위를 기록한 ‘실크 오일 에센스’까지 더해 총 3관왕을 달성했다. 수상 제품들은 12월 올영 세일 기간 동안 한정 기획세트를 할인 가격으로 만나볼 수 있어 국내외 소비자들의 많은 관심이 예상된다.

K-헤어케어 대표주자로 주목받고 있는 어노브의 올리브영 내 성공 요인으로는 검증된 제품력과 팬덤을 기반으로 한 지속적인 재구매와 높은 브랜드 충성도가 꼽힌다. 2024년 5월부터 2025년 4월까지 누계 기준 브랜드 재구매율은 52%에 달하며, 올리브영 헤어 카테고리에서 매년 역대급 기네스 매출 갱신과 함께 글로벌 매출에서도 큰 성과를 내고 있다.

최근 어노브는 헤어케어를 넘어 퍼스널 케어 브랜드로의 확장을 본격화하고 있다. 프래그런스, 핸드·바디 케어 등으로 포트폴리오를 확대한 가운데, 2024년 11월 출시한 어노브 헤어 퍼퓸은 출시 직후 높은 판매량으로 헤어퍼퓸 카테고리 성장을 견인하고 있다. 어노브의 핵심 가치인 부드러운 결 개선과, 감각적인 향의 경험을 확장하여 출시한 핸드·바디 라인 역시 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 특히 핸드크림은 출시 직후 품절을 기록하는 등 퍼스널 케어에서도 의미 있는 성과를 내고 있다. 이에 따라 어노브는 2025년 올리브영 내 연간 매출 800억 원 돌파를 기대하고 있다.

어노브 관계자는 “헤어케어를 넘어 퍼스널케어까지 국내 뷰티 시장을 주도하고 있는 어노브가 국내 시장을 넘어 글로벌 시장에서도 주목받고 있으며, 내년 일본과 북미 등 주요 해외 시장으로의 본격 진출을 준비 중이다”고 밝혔다.

◆ 정샘물뷰티 ‘에센셜 스킨 누더 쿠션’, 3년 연속 올리브영 어워즈 쿠션 부문 1위 선정

메이크업 아티스트 정샘물의 철학과 노하우를 담은 뷰티 브랜드 '정샘물뷰티’의 대표 제품 ‘에센셜 스킨 누더 쿠션’이 2025 올리브영 어워즈에서 쿠션 부문 3년 연속 1위를 차지했다.

올리브영 어워즈는 국내 최대 헬스앤뷰티(H&B) 플랫폼 올리브영이 연간 약 1억 건의 고객 구매 데이터를 기반으로 부문별 베스트 제품을 선정하는 행사로, 한 해의 K-뷰티 트렌드를 가늠하는 가장 중요한 지표로 평가된다.

올리브영 어워즈 3년 연속 1위 쿠션으로 선정된 ‘에센셜 스킨 누더 쿠션’은 출시 이후 꾸준한 재구매와 자발적 입소문으로 성장했다. 소비자들 사이에서 ‘돌고 돌아 결국은 정샘물’이라는 평가를 받으며, 누적 판매 기준 국내 여성 2명 중 1명이 경험한 K-뷰티 대표 베이스 제품으로 자리매김했다.

이 쿠션은 정샘물 원장의 노하우를 바탕으로 본연의 피부처럼 자연스러운 윤기와 얇은 밀착감을 선사하는 것이 특징이다. 모이스트 핏 텍스처가 피부결을 따라 촘촘하게 밀착되며 투명한 윤기를 연출해준다. 휴(Hue) 밸런싱 파우더가 피부 결점을 자연스럽게 보정하면서도 피부 본래의 결을 살려준다.

2025년에는 다양한 피부 톤을 커버할 수 있도록 핑크 베이스 2종을 추가해 총 10가지 누더 쉐이드를 갖추며 컬러 선택 폭을 넓혔다. 글로벌 버전은 총 30가지 쉐이드로 선보여 해외 시장에서도 폭발적인 성장을 보이고 있다.

정샘물뷰티는 3년 연속 1위를 기념해 올리브영 한정 기획세트를 출시한다. 구성은 △에센셜 스킨 누더 쿠션 본품·리필 (쿠션 퍼프 2P 포함) △아티스트 쿠션 하이라이터 미니 #헤일로글램 △에센셜 물 크림 8ml로, 전국 올리브영 매장과 온라인몰에서 판매된다.

또한 11월 28일부터 30일까지 명동·홍대·성수 올리브영 인근에서 게릴라 이벤트를 진행한다. 현장에서는 쿠션 기획세트 및 다양한 정샘물뷰티 제품을 증정하는 주사위 이벤트, 인증샷 이벤트 등이 운영될 예정이다.

정샘물 원장은 “에센셜 스킨 누더 쿠션”은 ‘본연의 아름다움’ 이라는 브랜드 철학을 가장 명확하게 보여주는 제품이며, 3년 연속 1위라는 성과는 이 철학에 대한 소비자 공감으로 완성된 결과”라며, ”앞으로도 축적된 신뢰를 바탕으로 정샘물뷰티만의 기준을 담은 제품을 꾸준히 선보이겠다”고 밝혔다.

◆ 에이블리, 10월 브랜드 카테고리 거래액 역대 최고치

스타일커머스 플랫폼 에이블리는 10월 브랜드 카테고리 거래액이 역대 최고치를 기록했다고 28일 밝혔다.

지난 10월 에이블리 브랜드 카테고리 거래액은 전월 대비 65% 증가하며 패션 업계 FW(가을⋅겨울) 시즌 성수기를 성공적으로 열었다. 같은 기간 주문 수는 54%, 주문 고객 수는 47% 늘었으며, 특히 브랜드 카테고리의 핵심 소비층인 2030세대의 구매 증가가 두드러졌다. 20대 신규 주문 고객 수는 38%, 30대는 35% 상승했다.

에이블리는 지난달 대규모 할인 행사 ‘메가 세일’을 통해 예년보다 높은 기온과 갑작스러운 추위가 교차하는 오락가락한 날씨 속에서도 다양한 FW 의류 수요를 선제적으로 공략하며 시즌 초반 거래액 상승을 견인했다. 행사 기간(10월 1~14일) ‘SPA’ 브랜드 거래액은 전년 동기 대비 123% 증가했으며, ‘스트릿⋅캐주얼’과 ‘홈⋅언더웨어’ 브랜드 거래액은 25%가량 늘었다.

10월 판매 상품 분석 결과, 가장 많이 판매된 품목은 ‘상의’로 나타났다. 후드티, 맨투맨, 니트 등 일교차가 큰 날씨에 활용하기 좋은 데일리 아이템의 인기에 힘입어 ‘상의’ 거래액이 전월 대비 59% 증가했다. 2위는 ‘아우터’ 카테고리로, 거래액이 116% 늘었으며, ‘신발’ 카테고리가 120% 성장하며 뒤를 이었다.

브랜드별 거래액 성과도 눈에 띈다. 캐주얼 브랜드 ‘소라노’의 에이블리 내 거래액은 전월 대비 208% 큰 폭으로 증가했으며, 디자이너 브랜드 ‘제너럴아이디어’와 ‘어나더아카이브’는 각각 128%, 105% 성장했다. 이외에도 ‘프라임에이트’(69%), ‘무센트’(38%) 등 다양한 입점 브랜드가 거래액 상승세를 보였다.

에이블리 브랜드 관계자는 “패션 업계 성수기로 꼽히는 FW 시즌 초기부터 압도적인 성장세를 경신하며 성공적인 출발을 알렸다”며, “에이블리는 물론, 입점 마켓 및 브랜드가 이번 성수기뿐 아니라 앞으로도 정체기 없는 성장을 이룰 수 있도록 전략적 지원과 협업을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

◆ 데카트론코리아, 12월 5일 스타필드빌리지 운정점 신규 매장 오픈

스포츠 브랜드 데카트론은 러닝 특화 서비스를 결합한 ‘데카트론 스타필드빌리지 운정점’을 12월 5일에 오픈한다고 28일 밝혔다.

약 110평(365㎡) 규모로 조성되는 데카트론 스타필드빌리지 운정점의 핵심은 매장 내 함께 조성된 러너 전용 서비스 공간 ‘운정러닝센터’다. 데카트론 운정점에서만 최초로 경험할 수 있는 공간으로, 러닝 팁 제공, 커뮤니티 기능, 전문 클래스 운영 등 러닝 라이프스타일에 필요한 다양한 프로그램을 경험할 수 있다.

특히, 데카트론의 대표적인 스포츠 커뮤니티인 ‘데카 RUNNERS’ 세션은 물론, 운정러닝센터에서 최초로 시범 운영되는 ‘1:1 트레드밀 클래스’와 같은 맞춤형 체험을 제공하며, 러너들의 편의를 위해 물품보관소를 무료로 운영하고 생수도 제공한다.

그중 ‘데카RUNNERS’ 러닝 클래스는 데카트론에서 운영하는 대표 스포츠 커뮤니티 프로그램으로, 운정러닝센터에서는 신규 오픈을 맞이하여, 현직 육상팀 감독님이자 KBS 마라톤 해설위원이신 이의수 감독님과 함께하는 이벤트 클래스가 2회 진행될 예정이다.

그랜드 오픈을 기념해 다채로운 이벤트도 진행한다. ▲모든 구매 고객 리유저블 블루백 증정 ▲멤버십 가입 후 구매 시 10L 미니 백팩 증정 ▲러닝화 구매 시 러닝화 전용 가방 증정 ▲네이버 마이플레이스 리뷰 작성 시 러닝 헤드밴드 증정 등의 사은품을 제공하며, ▲제품 구매 시 누구나 참여 가능한 꽝 없는 랜덤 뽑기 게임 ▲러닝벨트 9,900원부터 선착순 특가 ▲러닝화 10% 할인 ▲다양한 킥보드 할인 등 풍성한 오픈 혜택을 마련했다.

데카트론 관계자는 “파주 운정은 러너들의 성지인 만큼, 이번에 최초로 ‘운정러닝센터’를 기획해 러닝에 필요한 다양한 서비스를 제공하는 데 집중했다”며 “이번 스타필드빌리지 운정점이 지역 러너들의 새로운 핫플레이스로 자리 잡기를 기대한다”고 밝혔다.