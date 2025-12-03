유니크바이오텍, 이너뷰티 신제품 ‘맛있는 콜라얌(Colla Yum)’ 출시

콜라겐, 프로폴리스, 비타민C, 히알루론산, 석류의 이상적 배합

‘맛있는 콜라얌(Colla Yum)’(10mLx10포, 100mL/1통)

프로폴리스 전문기업 유니크바이오텍㈜(대표 허용갑)이 20년간의 연구 기술을 바탕으로 이너뷰티 컨셉의 콜라겐 신제품 '맛있는 콜라얌(Colla Yum)'을 선보인다고 밝혔다.

본 제품은 콜라겐 고유의 비린 맛을 없앤 저분자 피쉬 콜라겐을 적용하였고 피부 항산화 기능이 뛰어난 수용성 프로폴리스와 비타민C, 그리고 히알루론산을 이상적으로 배합하여 체내 흡수 이용률을 높였다. 새콤달콤한 석류로 맛을 내어 맛과 기능성을 동시에 추구할 수 있는 이너뷰티 컨셉이 특징이다. ‘얌(Yum)’은 영어로 ‘맛있다’라는 의미이다.

특히 해당 제품은 바쁜 일상을 살아가는 생활 속에서 하루에 1포(10mL) 섭취만으로도 제3세대 추출공법의 수용성 프로폴리스, 흡수율 높은 저분자 피쉬 콜라겐 500mg, 콜라겐 합성에 필요한 비타민C 30mg과 히알루론산, 그리고 석류까지 섭취할 수 있어 피부 보습과 자외선 손상으로부터 피부 건강을 유지하는 데 도움이 된다.

(사)한국바이오특화센터협의회가 지원하는 ‘2025년 생물 활성 성분 기반 기능성 바이오 소재 제품화 및 양산화 사업’으로 (재)전북바이오융산업진흥원과 함께 개발됐으며, 개발과정에서 한국식품연구원(KFRI)의 감각평가지원사업의 우수한 맛으로 평가과정을 통해 개발되는 등 여러 협력기관의 지원으로 개발된 점도 눈에 띈다.

또한 전주대학교 건강과학종합연구소에 제품에 대한 효능평가를 의뢰하여 ‘맛있는 콜라얌’ 섭취 시 콜라겐 생성이 점차 증가하는 반면 인체 내 콜라겐 분해를 늦추며 보습 관련 유전자(HAS)가 활발해지는 등 유의미한 경향이 확인됐다.

유니크바이오텍㈜ 허용갑 대표는 “40대 이후 급격히 손실되는 콜라겐을 바쁜 일상에서 맛있게, 간편하게 관리하고 유지해 나갈 수 있게 20년의 노하우로 정성을 다해 제대로 만든 제품으로 자신있게 권한다”고 전했다.

‘맛있는 콜라얌(Colla Yum)’은 유니비이 공식 몰과 주요 온라인 식품 전문몰에서 구매할 수 있다.