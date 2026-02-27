‘토마호크 신화’ 임혜순, 아웃백 수장으로 귀환…전문경영 체제 강화

배스킨라빈스와 투썸플레이스 거쳐 다시 아웃백으로

다이닝브랜즈그룹이 자회사 아웃백 스테이크하우스 신임 대표이사로 임혜순 대표(부사장)를 선임하고, 브랜드별 전문경영 체제 강화를 골자로 한 조직 개편을 단행했다고 27일 밝혔다. 다이닝브랜즈그룹 제공

그룹 내 각 브랜드 경쟁력의 구조적 강화와 확고한 책임경영 기반 조성을 위한 전략이다. 그룹 차원의 거버넌스 고도화와 중장기 성장 기반을 한층 공고히 하는 취지다.

임혜순 신임 대표는 유니레버, 네슬레코리아, 아웃백 스테이크하우스 코리아, SPC 배스킨라빈스, 투썸플레이스 등 주요 F&B 기업에서 약 25년간 브랜드 전략과 마케팅, 제품 혁신, 조직 운영을 이끌어온 전문 경영인이다.

아웃백 마케팅 총괄(CMO) 재직 당시 대표 메뉴 ‘토마호크 스테이크’를 개발·출시하고 마케팅 캠페인을 전개해 단일 메뉴 누적 매출 1000억원을 달성했으며, 브랜드 리포지셔닝과 통합 마케팅 전략을 통해 캐주얼 다이닝 부문 시장점유율 1위를 견인한 바 있다.

아울러 SPC 배스킨라빈스에서 마케팅 총괄과 사업운영 총괄, 투썸플레이스에서는 마케팅 총괄을 맡으며 제품 개발과 브랜드 전략 등을 통합 비즈니스 역량을 갖춘 경영자로 평가받는다.

2017년 7월11일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 모델들이 아웃백 스테이크하우스의 20년 노하우를 집약한 압도적인 비주얼과 프리미엄한 맛의 ‘토마호크 스테이크’를 선보이고 있다. 뉴시스

다이닝브랜즈그룹은 그룹 차원의 전략 방향성 수립과 브랜드 경쟁력 고도화로 정체성을 더욱 공고히 하는 동시에 고객 중심의 혁신 전략을 본격화한다는 방침이다.

송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표는 ”임혜순 대표 선임과 조직 개편은 그룹 차원의 중장기 비전과 성장 전략 아래 브랜드별 전문성과 책임경영을 명확히 하는 조치“라고 설명했다.