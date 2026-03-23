에이피알, 신규 디바이스 ‘부스터 프로 X2’ 출시

에이피알의 뷰티 기기 브랜드 메디큐브 에이지알(AGE-R)이 신제품 ‘부스터 프로 X2’를 출시했다고 23일 밝혔다.

부스터 프로 X2는 에이지알의 대표 인기 제품 ‘부스터 프로’ 출시 이후 약 2년 반 만에 선보이는 차세대 모델이다. 해당 제품은 듀얼 케어 콘셉트를 적용해 기존 제품보다 에너지 전달력과 화장품 흡수 효율을 더욱 높인 것이 특징이다.

메디큐브 에이지알(AGE-R) ‘부스터 프로 X2’ 제품 이미지. 에이피알 제공

기기 표면의 네 개의 전극이 함께 작용해 피부 표면층과 더 깊은 피부층 두 영역에 에너지를 동시에 전달하도록 설계됐다. 부스터 프로 X2는 메디큐브 온라인 공식몰과 주요 플래그십 매장에서 동시 출시됐다.

부스터 프로 X2는 기존 ‘부스터 프로’의 핵심 기능이었던 △부스터 모드 △더마 샷 모드 △MC 모드 △에어 샷 모드를 한층 강화하는 한편, 신규로 △듀얼 모드 △마스크 모드 △AI 모드를 추가해 총 7가지 모드를 제공한다. 새롭게 추가된 ‘듀얼 모드’는 기기 표면을 두 개의 영역으로 구분해 각 영역별 다른 모드를 동시에 사용할 수 있도록 설계됐다.

사용자는 에이지알 앱과 블루투스 연동을 통해 각 영역에 적용할 모드를 선택하고 이를 저장할 수 있어 개인 맞춤형 관리가 가능하다. 또 ‘마스크 모드’는 기존 기기에 적용되지 않았던 새로운 진동 패턴과 주파수 설계를 적용한 모드로, 마스크팩 시트 사용 시 에센스와 유효 성분의 흡수를 보다 효율적으로 돕는다.

에이피알은 이번 부스터 프로 X2에 인공지능(AI) 기술을 접목해 개인 맞춤형 뷰티 경험을 한층 강화했다. 에이지알 앱과 기기를 연동한 뒤 ‘AI 모드’를 설정하면 사용자가 설정한 케어 시간과 피부 고민, 기기 사용 패턴 등을 기반으로 AI가 최적의 케어 모드와 사용 방법을 제안한다. 이를 통해 개인의 피부 고민과 관리 습관에 맞춘 맞춤형 관리가 가능하다.

사용 편의성도 개선됐다. 각 모드별 강도는 기존 5단계에서 6단계로 확장돼 피부 상태와 사용 목적에 따라 보다 세밀한 조절이 가능해졌으며, 7가지 LED 컬러 테라피와 7종의 진동 패턴을 적용해 사용 경험을 확장했다. 여기에 음성 안내 기능을 강화해 총 4개 국어를 지원함으로써 글로벌 소비자를 위한 직관적인 사용 환경을 구현했다.

에이피알 관계자는 “부스터 프로 X2는 기존 에이지알 대표 디바이스의 기술력과 사용 경험을 한 단계 끌어올린 제품”이라며, “앞으로도 기술 기반의 홈 뷰티 디바이스를 지속적으로 선보이며 개인 맞춤형 뷰티 케어 경험을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.