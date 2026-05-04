2025년 부산 찾은 외국인 의료관광객 7만5000명 돌파

부산시는 지난해 부산을 방문한 외국인 의료관광객이 7만5879명으로, 유치 사업을 시작한 2009년 이후 역대 최고 실적을 달성했다고 4일 밝혔다.

이는 2024년 3만165명 대비 151.5% 증가한 수치로, 코로나19 팬데믹 이전 의료관광객을 최대로 유치했던 2019년 1만9748명보다 284.2% 증가한 실적이다. 이로써 2030년까지 의료관광객 10만명 유치 목표를 조기에 달성할 것으로 기대된다.

지난해 9월 부산에서 열린 중화권 의료관광 바이어 초청 상담회 모습이다. 부산시 제공

부산은 2024년 대비 전국 유치 순위가 3위에서 2위로 상승하며, 2년 연속 비수도권 1위를 유지했다. 지역별로는 서울, 부산, 경기, 제주, 인천, 대구 순으로 의료관광객이 많이 방문했다.

한국보건산업진흥원 자료에 따르면 지난해 국적별 부산 의료관광객은 대만(37.4%), 일본(22.2%), 중국(15%), 러시아(4%), 미국(3.7%), 태국(2.7%) 순으로, 대만이 2년 연속 방문 1위였던 일본을 제치고 부산 의료관광 방문 1위를 차지했다.

특히 대만 의료관광객은 2024년 대비 293%(7219명→2만8373명) 급증했다. 이어 중국 219%, 일본 129%, 태국 105%, 미국 77%의 증가율을 보였다. 이는 일본, 대만, 중국의 피부과 의료관광객 수가 늘어난 것이 주된 이유로 분석된다.

부산을 찾은 의료관광객 중 가장 많이 찾은 진료과는 피부과(67%), 성형외과(6.5%), 내과통합(5.3%), 검진센터(3.9%), 치과(1.7%) 순으로 나타났다. 2024년과 비교하면 피부과가 301%(1만3158명→5만2798명)로 가장 큰 폭으로 상승했고, 이어 내과통합 43.5%, 정형외과 26.2%, 한방통합 20.5%, 안과 17.8% 순이다.

이번 성과는 간단한 미용 성형 위주의 관광을 넘어 부산의 수준 높은 전문 의료 기술에 대한 글로벌 신뢰도가 확보돼 치료 중심의 외국인 환자 유입이 가속화된 결과로 풀이된다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “의료관광은 일반관광보다 체류 기간이 길고 1인당 지출액이 훨씬 높아 지역경제 파급효과가 매우 크다”며 “치료와 관광이 결합된 고부가 융·복합 의료관광 모델을 구축해 실질적인 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 시는 올해 ‘2026 부산의료관광 활성화 기본계획’을 수립하고, 총 24억원의 예산을 투입해 고객 맞춤형 행복 서비스 구현을 강조한 3대 전략을 바탕으로 △선순환 생태계 강화(Flow) △융·복합 차별화(Identity) △목적지 브랜딩(Trust)을 추진한다.