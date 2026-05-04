뚜벅이 ‘르르르’와 함께 해요

현대자동차가 가정의 달을 맞아 자체 캐릭터인 ‘르르르’를 활용해 이달 중 서울 여의도 한강공원 멀티프라자와 경기 용인 에버랜드 스피드웨이에서 다양한 행사를 진행한다. 르르르는 현대차가 2019년 선보인 캐릭터로, ‘차 회사에 다니지만 차가 없는 뚜벅이’ 콘셉트로 소셜미디어에서 젊은 세대와 소통해왔다. 사진은 지난 2일 한강공원 멀티프라자에서 열린 ‘르르르 X 책읽는한강공원, 르르르의 시티뚜어’ 행사 현장 모습.



현대자동차 제공