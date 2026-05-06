與 김용남 “집권당 프리미엄 활용할 일머리 있어… 범여권 위해 자제, 조국에 사과 없다” [재보선 후보에게 듣는다]

김용남 민주당, 경기 평택을 후보



“평택호 개발해 마이스 중심지로

보수당 대변인으로 활동한 이력

민주당 지지층 상처준 점에 사과”

“결단코 조국 후보에게 사과할 일은 없습니다.”



6·3 지방선거와 동시에 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에 더불어민주당 후보로 나선 김용남 전 의원은 조국혁신당 조국 대표 측의 사과 요구에 이같이 선을 그었다. 김 후보는 한나라당으로 정치에 입문해 개혁신당을 거쳐 민주당 후보로 나선 데 대해 “변한 건 소속 정당”이라며 “나는 철저히 중도 실용주의자로서 국민 상식선에서 정치하자는 생각이 변하지 않았다”고 강조했다. 그는 평택의 미래 먹거리로 반도체와 자동차산업, 평택호 관광단지 개발을 제시했다.

더불어민주당 김용남 후보가 지난 5일 경기 평택 선거사무소에서 여당 후보로서 자신의 강점을 말하고 있다. 평택=유희태 기자

평택을 재선거 지역엔 조 대표와 진보당 김재연 상임대표, 자유와혁신 황교안 대표 등 대중 인지도가 높은 인사들이 출마했고, 국민의힘에서는 이 지역에서 3선을 한 유의동 전 의원이 나섰다. 김 후보는 ‘이재명의 선택, 김용남’을 내걸고 민주당 후보로 뛰고 있다.



―왜 지금 평택을에 김용남인가.



“당의 요청으로 출마했지만 저는 평택에 전혀 낯선 사람이 아니다. 평택과 경기남부에 익숙해 ‘외지인이 낙하산으로 들어왔다’는 표현은 맞지 않는다. 중앙정부, 광역·기초단체장과 가장 긴밀하게 협력하면서 신속하게 일할 김용남을 뽑아야 평택을 시민 삶의 질이 개선될 것이다.”



―가장 시급한 현안은.



“삼성전자 고덕캠퍼스 반도체 생산기지에 더해 자동차산업을 미래 먹거리로 만들겠다. 17년째 제자리인 평택호를 관광단지로 개발해 마이스 산업 중심지로 육성하겠다.”



―‘여당 프리미엄’을 어떻게 활용할 계획인가.



“이재명정부 집권 1년에 여당 후보로서 이점이 있다. 그러나 일머리가 있어야 한다. 국회의원이던 2014년 수원 팔달구에서 살인사건이 발생해 이듬해 곧바로 국회 예산을 확보하고 팔달경찰서 문을 열었다. 나라 곳간지기인 기획재정부를 밑단계부터 잘 설명하고 설득했다. 당선되면 개소 예정인 평택북부경찰서에 더해 평택 서쪽 지역에 서부경찰서를 추가로 유치하겠다.”



―혁신당은 사과를 요구한다.



“조 후보 주장대로면 ‘정치검찰’에 무리한 수사를 받았다손 치더라도 대법원에서 확정 판결까지 우리 사법시스템이 이를 전혀 거르지 못했단 뜻이다. 형법을 가르치던 교수가 본인 삶을 부정하는 주장이다. 사면복권이 없었으면 복역 중일 사람이다. 범여권 공조를 깨지 않기 위해 최대한 화를 억누르고 마지막까지 선거를 깨끗하게 치르겠다. 보수정당에서 활동하고 국회의원 할 때 원내대변인을 지냈다. 그런 의미에서 전통적 민주당 지지층에게 마음의 상처 줄 수 있는 발언이 있었다면 지지층에게는 사과드려야 한다. 단, 결단코 조국 후보에게 사과할 일은 없다.”



―3번째 당적 이적이다.



“나는 철저히 중도 실용주의자로서 국민 상식선에서 정치하자는 생각이 변하지 않았다. 변한 건 소속 정당이다. 국회에 입성하면 민주당이 중도 실용주의 정당으로 이념적 스펙트럼을 넓히는 데 한몫을 담당할 수 있다.”