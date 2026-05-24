中 탄광 폭발로 80여명 사망… 17년 만의 최악 참사

2명 실종·128명 부상… 수색 난항

시진핑 “엄중히 책임 추궁” 지시

李대통령 “사고 조속히 수습되길”

중국 중부 산시성의 한 석탄 광산에서 발생한 가스 폭발 사고로 최소 90명이 숨졌다. 2009년 헤이룽장 광산에서 100명 이상 사망한 이후 중국에서 발생한 가장 큰 광산 참사다.

23일 중국 관영 신화통신과 중국중앙(CC)TV 등에 따르면 전날 오후 7시29분쯤 산시성 창즈시 친위안현의 한 석탄 광산 지하갱도에서 가스 폭발 사고가 발생했다. 사고 당시 지하갱도에는 모두 247명이 작업 중이었다.

수색 로봇도 투입 24일 구조대원들이 가스 폭발 사고가 발생한 중국 산시성 창즈시 친위안현의 석탄 광산을 수색하기 위해 로봇을 준비하고 있다. 지난 22일 저녁 발생한 사고로 220여명의 사상자가 발생했고, 아직 9명이 실종 상태다. 친위안=신화연합뉴스

현지 당국은 이날 오전 6시 기준 8명이 숨지고 38명이 지하갱도에 갇혀 있다고 발표했으나 이후 구조작업이 진행되면서 사망자가 82명으로 급증했다. 2명은 여전히 실종 상태다. 부상자 128명이 병원으로 이송돼 치료받고 있으며 이 가운데 최소 4명은 중상인 것으로 전해졌다.

중국 응급관리부는 긴급구조대 345명을 현장에 급파하고, 가스센서와 적외선 카메라가 장착된 광산 점검 로봇도 투입해 생존자를 찾고 있다. 그러나 폭발 현장 인근에 물이 차올라 일부 지역 접근이 제한됐고, 광산 측에서 제공한 설계도도 실제와 일치하지 않아 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 가스 폭발 원인은 아직 밝혀지지 않았지만, 중국 매체들은 “광산 내 일산화탄소 농도가 기준치를 초과했다”고 보도했다. 관련해 당국은 기업 실소유주와 책임자들의 신병을 확보했다. 시진핑 국가주석은 사고 발생 이후 부상자 치료에 총력을 기울이고 사고 원인을 철저히 규명해 법에 따라 엄중히 책임을 물을 것을 지시했다.

이재명 대통령은 24일 엑스(X)를 통해 “이번 사고가 조속히 수습되길 바란다”며 “불의의 사고로 희생되신 분들의 명복을 빌며, 유가족 분들과 중국 국민 여러분께 깊은 애도와 위로를 전한다”고 밝혔다.