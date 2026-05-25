남양주 철마산 실종 신고 외국인, 서울 주거지서 발견

경기 남양주 철마산에서 길을 잃었다고 신고한 뒤 연락이 끊겼던 외국인 여성이 무사히 귀가한 것으로 확인됐다.



25일 경찰과 소방 당국에 따르면 전날 오전 10시 50분께 서울 강북구의 한 주거지에서 홍콩 국적 50대 여성 A씨가 발견됐다.

경찰 로고. 뉴시스

경찰은 A씨의 마지막 행선지였던 남양주시 진접읍 철마산 일대 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 A씨가 철마산에서 하산한 뒤 주거지로 이동한 사실을 확인했다.



이후 지하철 CCTV 확인과 탐문 수사 등을 통해 집에 있던 A씨를 찾아냈다.



A씨는 경찰에 자신이 당시 신고자라고 밝혔으며, 경찰도 A씨의 안전이 확인됨에 따라 사건을 종결했다.



소방 당국도 철마산 일대에서 사흘간 진행하던 수색 작업을 종료하고 철수했다.



앞서 A씨는 지난 22일 오후 9시 6분께 남양주시 진접읍 철마산에서 영어로 "길을 잃었다"는 취지의 119 신고했다.



소방 당국은 A씨가 통화 중 말한 '아이언 호올스'(Iron horse)가 남양주시의 '철마산'을 의미한다고 보고 수색 범위를 특정했다.



그러나 신고 이후 A씨와 연락이 끊겼고, 통신사를 통한 위치 특정도 어려워 당국은 철마산 일대 등산로를 중심으로 헬기, 드론, 구조견 등을 동원해 수색을 벌였다.

<연합>