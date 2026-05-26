앞뒤 다른 트럼프… ‘호르무즈 개방·이란핵’ 줄타기

종전협상 중 이란 남부 또 공격



트럼프 “합의 불발 땐 강공” 압박

‘공화당 강경파 달래기용’ 분석도

NYT “美공격, 합의안 전복 위협”

루비오 “문구 이견” 결렬 선 그어



네타냐후는 레바논 공습 ‘고삐’

미국과 이란의 종전 협상이 예기치 않은 ‘난기류’를 만났다. 종전 협상을 위한 양해각서(MOU) 체결을 앞두고 미군이 25일(현지시간) 이란 남부 지역을 돌연 공습한 것이다. 호르무즈해협 통제권, 이란 고농축 우라늄 처리 문제 등을 놓고 펼치는 양국의 아슬아슬한 줄타기가 예기치 않은 변수로 흔들리는 등 혼돈이 이어지는 흐름이다.



외신 등에 따르면 이번 공격은 양국 간 종전 협상이 비교적 원활하게 진행되고 있다는 신호가 속속 나오는 가운데 갑자기 터져 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 휴전 연장 및 해협 재개방을 위한 미국과 이란의 협상이 “원활하게 진행 중”이라고 밝힌 바 있다. 트럼프 대통령이 협상 타결의 핵심 고리인 핵 문제에 있어 한 발 물러섰다는 긍정적 소식이 나오기도 했다. 이에 타결에 대한 낙관론이 커지며 이날 영국 런던 ICE 선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물이 전장 대비 7.15% 내린 배럴당 96.14달러에 거래를 마치기도 했다.

그칠 줄 모르는 포화 레바논 남부 티레 지역의 라시디예 팔레스타인 난민촌에서 25일(현지시간) 이스라엘의 공습으로 연기가 피어오르고 있다. 이날 이스라엘군의 공습으로 레바논에서 3명이 숨졌다. 티레=AFP연합뉴스

그러나 트럼프 대통령은 이날 협상이 순조롭다면서도 합의 불발의 경우 “(이란에 대한 공격은) 그 어느 때보다 더 크고 강력할 것”이라고 경고하며 여지를 남겼고, 결국 이날 미군의 대이란 공격이라는 변수 발생으로 이어졌다.



이번 공격이 공화당 내 강경파를 달래기 위한 것이라는 해석도 나온다. 이들은 현재 알려진 합의안이 이란 측에 지나치게 많은 양보를 하고 있다고 주장한다. 이에 미군이 이란의 호르무즈해협 통제권 유지를 인정하지 않겠다는 메시지라는 것이다. 트럼프 대통령은 이스라엘과 주변 아랍 국가 간의 관계 정상화 합의인 ‘아브라함 협정’ 확대와 이란 핵 협상과 연결해 추진하겠다고 나섰다.



일단, 이번 공격이 종전 협상 결렬로 직결되지는 않을 것으로 보인다. 공격이 이뤄진 뒤에도 마코 루비오 미 국무장관은 인도 방문 중 비행기 안에서 취재진에 “단어 하나, 문장 하나를 둘러싼 의견 차이가 있다”며 “우리는 그 문제를 해결해 나가야 할 것이고, 해소되려면 며칠이 걸릴 것”이라고 말했다. 폭스뉴스는 소식통의 발언을 인용해 이번 타격이 이란과의 휴전이 끝났음을 의미하지는 않는다고 전했다.



그러나, 블룸버그통신은 이번 미군의 대이란 공습을 통해 양국 간 휴전과 종전 협상 진행이 얼마나 취약한 기반 위에서 진행되고 있는지 여실히 드러났다고 짚었다. 트럼프 대통령의 강력한 정치적 지원군이기도 한 공화당 의원들의 반발이 지속하는 한 협상 국면은 언제든 다시 대립 국면으로 전환될 가능성이 남아있다. 뉴욕타임스(NYT)는 “양국이 6주간 휴전 발효 후 몇 차례 충돌했지만 이번 공격은 이란 대표단이 종전을 위한 회담을 위해 카타르에 도착한 시점에 발생했다”며 “이번 공격은 깨지기 쉬운 잠재적 합의안을 뒤엎을 위협이 됐다”고 지적했다.



이란 전쟁에서 미국의 ‘파트너’인 이스라엘의 움직임도 변수다. 이스라엘은 미국과 이란이 협상 의지를 보일 때마다 강경한 반응을 보이며 대립 국면 유지를 위해 안간힘을 써왔다. 특히, 이스라엘은 레바논에 대한 공격을 이란 전쟁의 긴장 확대를 위한 지렛대로 활용해 왔는데, 이번에도 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이날 자국군에 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공세를 강화할 것을 지시했다. 현지 일간 타임스오브이스라엘 등의 보도에 따르면, 네타냐후 총리는 이날 영상 성명에서 “우리는 헤즈볼라와 전쟁 중으로 최근 몇 주 동안 우리의 용감한 전사들은 600명 이상의 테러리스트를 제거했다”면서 “그러나 우리는 결코 속도를 늦추지 않을 것이다. 오히려 나는 그들에게 (가속) 페달을 더욱 세게 밟으라고 지시했다”고 지속적인 강경책을 펼칠 것임을 강조했다.