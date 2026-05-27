한국공항공사, 극동대학교와 항공인재 육성 MOU 체결

한국공항공사는 27일 극동대학교와 항공산업 인재육성을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식에는 박재희 한국공항공사 사장직무대행과 류기일 극동대학교 총장을 비롯해 극동대 재학생 등 30여 명이 참석했다.

27일 한국공항공사 본사에서 열린 한국공항공사-극동대학교 업무협약식에서 박재희 한국공항공사 사장직무대행(왼쪽 여섯 번째)과 류기일 극동대학교 총장(오른쪽 다섯 번째)이 협약식 서명 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

양 기관은 이번 협약으로 △교육연구 프로그램 운영 등 인재양성체계 구축 △항공산업 및 공항운영 분야 공동개발 및 연구 △정보교류 및 교육시설·장비, 인프라 공유 등에 대해 상호 협력하기로 했다.

이날 행사에서는 극동대 재학생을 대상으로 취업특강과 공항시설 현장견학이 함께 진행됐다. 참여 학생들은 채용 절차와 직무별 필요 역량 등 실질적인 취업 정보를 제공받고 제트비행전환과정 모의비행장치 등 주요 비행훈련시설을 견학했다.

한편 행사에 참석한 김태희 학생(극동대 항공안전관리학과 4학년)은 “이번 공사 방문을 계기로 공항 분야에 대한 진로를 구체적으로 설계해 볼 수 있는 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 전했다.

박재희 한국공항공사 사장직무대행은 “이번 협약을 통해 미래 항공산업을 이끌어갈 인재들에게 실질적인 진로 탐색의 기회가 되기를 바란다”고 말했다.