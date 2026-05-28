美 반도체 압박 속 네덜란드 장관, 7월 방중… 갈등 불씨도

중국으로부터 제재받았던 네덜란드 장관이 7월 중국을 방문할 예정으로 전해졌다. 이번 방중에서 미국의 대(對)중 첨단반도체 제재의 핵심인 세계 1위 반도체 장비 업체 ASML의 대중국 수출 통제와 차량용 반도체 생산기업 넥스페리아 경영권 문제가 핵심 의제로 다뤄질 것으로 보인다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 27일(현지시간) 사안을 잘 아는 소식통의 말을 인용해 스요르드 스요르즈마 네덜란드 대외무역·개발협력장관이 7월6일부터 3박4일 일정으로 중국 베이징과 상하이를 방문한다고 보도했다. 소식통은 스요르즈마 장관이 베이징에서 왕원타오 중국 상무부장과 만나고 상하이에서는 천지닝 상하이시 당서기와 회동할 것으로 예상된다고 전했다.

넥스페리아. AP연합

네덜란드 외교 당국은 이번 방중과 관련해 “준비 작업이 진행되고 있다”면서도 구체적인 정보는 공개하지 않았다.

과거 스요르즈마 장관은 중국 신장위구르자치구 내 인권 침해 의혹과 관련된 비판을 제기하면서 중국의 제재 명단에 오른 적 있다. 그의 방중은 중국 기업 윙테크의 자회사 넥스페리아의 경영권 분쟁과 미국 측 압박에서 비롯된 ASML의 대중국 수출 통제를 둘러싸고 양국 사이에 지속돼온 긴장 관계를 조율해가는 가운데 이뤄지는 것이다.

중국은 지난해 네덜란드와 팽팽한 기싸움을 벌였지만 네덜란드에 지난 2월 새 정부가 출범한 뒤 양국은 상호 교류 의사를 확인하며 긴장이 다소 누그러지는 분위기다. 이번 네덜란드 무역장관 방중을 통해 반도체를 둘러싼 이같은 양국 간 갈등이 봉합될지 주목된다.

앞서 미국은 ASML이 독점 생산하는 극자외선(EUV) 노광장비의 대중국 수출을 막은 바 있다. 7나노(나노미터·10억분의 1m) 이하 첨단 반도체 생산에 필수적인 EUV 노광장비 수출을 제한해 중국의 기술 추격을 차단하려는 조치로 풀이됐다. 이와 관련해 스요르즈마 장관은 지난 12일 네덜란드 의원들에 대한 서면 답변을 통해 “모든 국가는 자국의 수출통제 법제에 책임이 있다”며 이의를 제기했다고 밝혔다. 그는 “광범위한 제한은 반도체 기업들의 매출과 시장 지위를 해칠 위험이 있으며 무역 투자 안정성에도 손해를 끼칠 수 있다”고 지적했다.

이런 가운데 최근 윙테크가 넥스페리아를 상대로 80억위안(약 1조8000억원) 규모의 손해 책임을 묻는 소송을 제기해 양국 간 분쟁의 불씨가 되살아나고 있다는 분석도 나온다. 네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 자동차 부품에 필수적인 범용 반도체를 생산하는 업체로 2019년 중국 스마트폰 제조자개발생산(ODM) 기업 윙테크에 인수됐다. 네덜란드 정부는 미국의 대중국 수출통제 확대에 따라 지난 9월 핵심기술 유출 우려를 이유로 윙테크의 넥스페리아 경영권을 박탈했고, 중국은 자국 공장에서 대부분 생산되는 넥스페리아 제품 수출을 금지하며 맞대응했다. 이에 전 세계 자동차 업계가 반도체 부족 사태에 직면한 바 있다.

한편 중국군은 자국과 베트남·대만의 영유권 분쟁 해역인 남중국해 군도에 접근한 네덜란드 호위함을 향해 ‘전자 교란’을 포함한 대응 조치를 했다고 이날 밝혔다. 자이스천 중국군 남부전구 대변인은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “27일 네덜란드 해군 호위함 ‘더 라위터르’가 불법으로 중국 시사군도(파라셀군도의 중국식 명칭)에 침범했고, 함재 헬기가 여러 차례 이륙해 우리나라(중국) 영공에 침입했다”며 “남부전구는 해군·공군 병력을 조직해 법규에 따라 언어적 경고와 경고성 전자 간섭 등 필요한 조치를 취해 퇴거했다”고 발표했다.

파라셀군도는 남중국해 서쪽에 산호섬과 암초로 이뤄진 군도로 중국·베트남·대만이 각자 영유권을 주장하며 충돌하고 있다.