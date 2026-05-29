서소문 고가차도 붕괴 사고 희생자 발인…3명 모두 영면

서소문 고가차도 붕괴 사고 희생자들이 영면에 들었다.



29일 연합뉴스 취재를 종합하면 지난 27일부터 치러진 사고 희생자들의 장례는 이날 오전 발인을 끝으로 마무리됐다.

28일 서울 서대문구 서소문 고가차도를 찾은 관계자들이 붕괴 사고 현장을 조사하고 있다. 세계일보

이들은 시공사인 흥화건설 소속 현장관리소장 60대 이모씨와 감리단장 60대 안모씨, 외부 전문가인 구조기술사 50대 이모씨다.



지난 26일 오후 2시 33분께 서소문 고가차도가 철거작업 중 안전점검 과정에서 일부 붕괴해 작업자 등 3명이 숨지고 3명이 다쳤다.

<연합>