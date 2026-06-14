8년 전 김정은 만남 사진… 트럼프, SNS서 깜짝 공개… ‘이란 다음은 북한’ 메시지?

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 사진. 2018년 6월12일 싱가포르에서 열린 제1차 북·미 정상회담 당시 김정은 북한 국무위원장과 회담장인 카펠라호텔 정원을 산책하는 모습이다. 트럼프 대통령이 제1차 북미정상회담 8주년을 막 지난 시점에 이 사진을 올린 배경을 두고 트럼프 대통령이 김 위원장과의 정상외교 재추진에 관심을 가지고 있다는 메시지를 내비친 것일 수 있다는 해석이 나온다.특히 현재 현안인 이란과의 종전 협상 타결이 기대되는 상황에서 이란 핵 다음은 북한 핵이 논의 주제가 될 수 있다는 의미로 볼 수 있다는 것이다.
도널드 트럼프 트루스소셜 캡처
도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 사진. 2018년 6월12일 싱가포르에서 열린 제1차 북·미 정상회담 당시 김정은 북한 국무위원장과 회담장인 카펠라호텔 정원을 산책하는 모습이다. 트럼프 대통령이 제1차 북미정상회담 8주년을 막 지난 시점에 이 사진을 올린 배경을 두고 트럼프 대통령이 김 위원장과의 정상외교 재추진에 관심을 가지고 있다는 메시지를 내비친 것일 수 있다는 해석이 나온다.특히 현재 현안인 이란과의 종전 협상 타결이 기대되는 상황에서 이란 핵 다음은 북한 핵이 논의 주제가 될 수 있다는 의미로 볼 수 있다는 것이다.
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