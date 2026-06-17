“당 불통” vs “나가라”… 장동혁 거취 논의 시작부터 파열음

고성·막말 오간 국민의힘 의총



소장파 ‘대안과 미래’ 요구로 소집

송석준 의원 공개 발언 신청하자

박준태 의원이 제지하며 한 때 소동



재선거 주장에 거부감 공개적 표출

오세훈 “張 리더십 타격… 수명 다해”

한동훈 “책임지는 모습 기대” 직격

6·3 지방선거 패배 이후 책임론에 직면한 장동혁 국민의힘 대표가 투표용지 부족 사태를 앞세워 재선거 주장을 밀어붙이면서 당내외 비판이 커지고 있다. 장 대표는 선거 소청을 넘어 재선거 필요성을 거듭 주장하고 있지만, 당 안팎에서는 부정선거론에 기대는 듯한 강경 노선으로 선거 패배의 정치적 책임을 비켜 가려는 것 아니냐는 지적이 나온다. 정점식 원내대표가 재선거 실시에는 선을 그은 데 이어, 재선거 대상자인 오세훈 서울시장과 무소속 한동훈 의원까지 장 대표를 향해 사실상 공개 사퇴를 요구하면서 장 대표 거취를 둘러싼 압박 수위는 한층 높아지는 분위기다.

장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 자리에 앉아 있다. 뉴시스

◆재선거 강행론에 커지는 張 책임론



국민의힘은 17일 여의도 국회에서 의원총회를 열고 6·3 지방선거와 관련해 선거 소청 제기 여부 및 대상과 장동혁 지도부의 거취 등에 대해 논의했다. 이날 의원총회는 국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과 미래’가 소집을 요구한 것으로, 지방선거 이후 장 대표 거취를 처음으로 공식 논의하는 자리다.



정 원내대표는 모두발언에서 “제가 원내대표가 되면서 의원들께 약속드린 핵심 가치는 분열이 아닌 신뢰, 대립이 아닌 통합이었다”며 “110명 의원 모두의 지혜를 바탕으로 우리 당의 힘을 하나로 모으는 단일대오의 구심점이 되겠다. 오늘은 당내 여러 현안에 대해 의원들의 의견을 기탄없이 경청하고 수렴하기 위해 의원총회를 소집했다”고 말했다.

“최악의 상태” 국민의힘 내 친한(친한동훈)계로 분류되는 송석준 의원(가운데)이 17일 서울 여의도 국회에서 열린 당 의원총회에서 자리에서 일어나 공개발언권을 달라고 요청하고 있다. 의총에선 6·3 지방선거 소청 문제와 장동혁 대표(앞줄 왼쪽) 거취 등이 논의됐다. 허정호 선임기자

하지만 의원총회는 시작부터 파열음을 냈다. 비공개회의로 전환하기 전 송석준 의원이 공개발언을 신청하자 박준태 당대표 비서실장이 “나가서 하시라”고 제지하면서 고성이 오가는 등 소동이 벌어졌다. 이에 송 의원은 “이렇게 공개발언을 허용하지 않은 적이 없다”며 “22대 국회 들어 당이 불통에 빠져 있다. 그러다 보니 지금과 같은 최악의 모습에 이른 것 아니냐”고 반발했다.



국민의힘에서는 최근 재선거 추진 여부를 둘러싼 당 지도부의 엇갈린 메시지로 내부의 균열이 노출됐다. 장 대표는 투표용지 부족 사태를 이유로 재선거 필요성을 거듭 주장하고 있지만, 정 원내대표는 선거 소청은 제기하지만 “참정권 침해 판단을 우선 받아야 한다”며 재선거 실시에는 선을 긋고 있다.



당내 비당권파를 중심으로는 장 대표가 재선거 이슈를 지방선거 패배 책임론을 돌파하기 위한 명분으로 삼고 있다는 비판이 제기된다. 특히 친한(친한동훈)계와 소장파 의원들은 장 대표가 선거 관리 문제 제기를 넘어 부정선거 프레임에 가까운 강경 주장을 이어가며 당을 다시 극단적 논란 속으로 끌고 가고 있다고 보고 있다.



대안과 미래 소속 권영진 의원은 이날 SBS라디오에서 “판사 출신인 장 대표는 (투표지 부족 사태가) 재선거 거리가 안 된다는 것을 잘 알 텐데 ‘목표는 재선거’라고 얘기하면서 선거 불복을 주도하고 있다”며 “당대표직을 유지하려는 의도로 (투표지 부족 사태를 빌미로) 재선거 국면으로 몰아가는 것”이라고 꼬집었다. 반면 이진숙 의원은 장 대표에 대해 “전혀 사퇴할 이유가 없다”면서 “벌레가 나온 피자의 한 조각만 바꿔 주는 것으로 해결할 수 없는 문제”라며 전면 재선거에 힘을 실었다.

장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 의원총회에 참석하고 있다. 뉴스1

◆오세훈·한동훈도 “책임져야” 압박



지방선거 이전부터 장동혁 지도부와 대립각을 세운 오 시장과 무소속 한 의원도 장 대표를 향해 사실상 공개 사퇴를 요구했다.



오 시장은 이날 이른바 ‘명태균 여론조사 의혹’ 사건 결심공판 출석을 위해 서울중앙지법을 찾은 자리에서 기자들과 만나 “이미 장동혁 지도부는 수명을 다했다고 생각한다”며 “리더십이 결정적으로 타격을 입었기 때문”이라고 말했다.



한 의원도 이날 국회 의원회관에서 기자들과 만나 국민의힘 의원총회와 관련해 “보수정당의 가장 중요한 가치는 책임지는 모습”이라며 “상식적인 결론이 나길 기대한다”고 밝혔다. 장 대표가 선거 패배에 대한 정치적 책임을 져야 한다는 취지로 해석된다. 한 의원은 재선거에 대해서도 “재선거를 주장하는 민심, 시민들의 마음에는 100% 공감한다”면서도 “정치권이 특정 정치세력의 연명을 위해 선동하거나 명확한 대책 없이 여론에 편승하는 것은 좋은 정치가 아니다”고 비판했다.



한 의원은 국민의힘 연구모임인 ‘대한민국 미래혁신포럼’에 가입하며 보폭을 넓히고 있다. 이 모임은 구 친윤(친윤석열)계로 분류되는 김기현 의원이 회장을 맡고 있으며, 친한계 우재준·정성국·정연욱 의원 등도 가입해 있다. 이준석 개혁신당 대표도 회원이다. 미래혁신포럼은 24일 오 시장을 강연자로 초청해 ‘보수당의 책임과 미래’를 주제로 강연을 진행할 예정이다.