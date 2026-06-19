홍명보호, 진짜 ‘대형사고’ 쳤다… 남아공 이겨야만 자력 ‘32강 진출’ [월드컵]

조별리그 2차전서 멕시코에 석패

A조 2위 유지했지만…안심할 수 없는 상황

남아공전 결과에 32강행 명운 걸렸다

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 멕시코에 무릎을 꿇으며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 통과에 먹구름이 꼈다. 첫 경기 체코전 승리로 순조로운 출발을 알렸던 한국은 3차전 결과에 따라 희비가 엇갈리는 벼랑 끝 승부를 앞두게 됐다.

대한민국 축구 대표팀 홍명보 감독이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 경기에 앞서 애국가를 부르고 있다. 과달라하라=뉴스1

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 19일(한국시간) 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 후반 5분 선제골을 내주며 0-1로 패했다.

1승1패를 기록한 한국은 멕시코에 이은 A조 2위에 머물렀다. 2승을 거둔 멕시코는 A조 1위를 확정해 본선에 나선 48개국 가운데 가장 먼저 32강 진출을 확정지었다.

한국은 25일 남아프리카공화국과의 조별리그 마지막 3차전에서 32강 진출을 결정하게 된다.

이날 전반을 0-0으로 마친 한국은 실수 한 방에 선제골을 내줬다. 후반 5분 상대의 크로스를 막는 과정에서 실수가 나왔다.

높게 떠오른 볼을 처리하다 김승규 골키퍼와 이기혁이 충돌하며 공이 흘렀고, 이를 멕시코의 루이스 로모가 밀어 넣었다.

실점 직후 홍 감독은 손흥민 대신 오현규를, 이재성 대신 황희찬을 투입하며 공격의 변화를 꾀했다.

후반 26분에는 좌우 풀백 설영우와 김문환 대신 양현준, 엄지성을 투입한데 이어 백승호 대신 스트라이커 조규성을 내보내 총공세로 나섰다.

하지만 멕시코가 수비 숫자를 늘리며 지키기에 나서면서 좀처럼 동점골을 만들지 못했고, 후반 막판 조규성의 헤더가 연거푸 막히면서 승부를 원점으로 돌리지 못했다.

대한민국 축구 대표팀 주장 손흥민이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 경기에서 화려한 드리블을 선보이고 있다. 과달라하라=AP연합뉴스

앞서 열린 경기에서는 체코와 남아공이 1-1 무승부를 기록했다. 이에 따라 A조 순위는 멕시코(승점 6), 한국(승점 3), 체코(승점 1), 남아공(승점 1) 순이 됐다.

순위만 보면 한국이 유리해 보인다. 그러나 최종전 상대가 남아공이라는 점을 고려하면 상황은 생각보다 단순하지 않다.

한국은 오는 남아공과의 조별리그 최종전에서 승리하면 승점 6을 확보하며 자력으로 32강 진출에 성공한다. 같은 시간 열리는 멕시코-체코 경기 결과와 상관없이 최소 조 2위를 보장받을 수 있다.

반면 비길 경우에는 이야기가 달라진다. 한국은 승점 4가 되는데, 체코가 멕시코를 꺾으면 역시 승점 4가 된다. 이 경우 골득실과 다득점 등 복잡한 순위 계산에 들어가야 한다.

패배는 사실상 최악의 시나리오다. 남아공이 승점 4로 한국을 추월하게 되면서 한국은 승점 3에 머문다. 조별리그 탈락 가능성이 높아진다. 체코전 승리로 한결 여유롭게 가져갈 수 있었던 조별리그가 멕시코전 패배 한 번으로 마지막 경기까지 긴장을 늦출 수 없게 됐다.

대한민국 축구 대표팀 주장 이강인이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 경기에서 상대의 거친 행위에 항의하고 있다. 과달라하라=신화통신연합뉴스

한편 한국이 남아공을 꺾고 A조 2위로 32강에 진출할 경우에는 29일 B조 1위와 맞붙는다. 반면 극적으로 조 1위에 오를 경우에는 7월1일 조별리그 3위 팀 가운데 한 팀과 32강전을 치른다.