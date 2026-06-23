배달 라이더 모여라! 도봉, 안전지킴이 모집

서울 도봉구가 관내 각종 안전 위험 요소를 발굴해 신고할 ‘배달 플랫폼 종사자 안전 지킴이’를 모집한다. 참가자에겐 5만원 상당의 바우처가 지급된다.
구는 26일까지 안전 지킴이 100명을 선착순으로 모집한다고 22일 밝혔다. 신청 대상은 구 주민이거나 구에서 활동하는 배달 플랫폼 종사자다.
안전 지킴이는 이달 29일부터 다음 달 10일까지 안전신문고 앱에 지역의 안전 위험 요소를 3건 이상 신고하면 바우처를 받을 수 있다. 신고 대상은 도로·시설물 파손·고장, 건설·공사 현장 등 사업장 안전, 산사태·낙석 위험 등이다.
구는 안전신문고 신고 화면과 접수 번호, 처리 결과 등을 확인한 뒤 바우처를 지급할 예정이다. 바우처는 CU 편의점 모바일 쿠폰으로 제공돼 간식이나 간편식, 음료 등 구입에 쓸 수 있다. 담배와 주류 구매는 할 수 없다.
위험요소 신고시 바우처 지급
서울 도봉구가 관내 각종 안전 위험 요소를 발굴해 신고할 ‘배달 플랫폼 종사자 안전 지킴이’를 모집한다. 참가자에겐 5만원 상당의 바우처가 지급된다.
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